Sécheresse : En France, seuls le Morbihan et les Côtes d'Armor ne subissent pas de restriction

La sécheresse touche l'ensemble de la France, mais les Côtes d'Armor et le Morbihan sont les seuls départements à ne pas subir de restriction.

Région Bretagne, France

Toute la France est ce jeudi matin touchée par la sécheresse... Toute ? Non, car une partie de la région Bretagne résiste : Les Côtes d'Armor et le Morbihan ne subissent aucune restriction d'eau par arrêté préfectoral selon le site internet Propluvia.

Le Finistère est en situation d'alerte : "Réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine), mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs, de laver sa voiture."

Selon les endroits, l'Ille-et-Vilaine est en situation de vigilance (à l'ouest), en alerte (à l'est) et en situation de crise au sud : "Arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité)".