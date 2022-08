Sécheresse en Gironde : arrosage des pelouses et remplissage des piscines désormais interdits de 8h à 20h

Cette première partie du mois d'août a été caniculaire en Gironde. Et les fortes chaleurs ont accru la consommation en eau potable, qui s'effectue en majorité dans les nappes souterraines profondes. La cellule départementale de gestion et de préservation des ressources en eau a donc pris un arrêté qui renforce la règlementation des prélèvements dans certains cours d'eau, et qui prévoit les premières restrictions sur le réseau d'eau potable.

L'arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins potagers et terrains de sports est interdit de 8h à 20h. Interdit également le remplissage des piscines privées de 8h à 20h. Tout comme le lavage des véhicules hors des stations professionnelles, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (santé sécurité etc). L'alimentation des fontaines publiques et privées en circuit ouvert est interdite. Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs etc.. n'est plus possible non plus sauf s'il est réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel.

De nouvelles restrictions concernent également l'irrigation dans la Garonne la Dronne la Dordogne et leurs affluents.

L'enjeu de ces mesures est de garantir la disponibilité de la ressource en eau potable, de préserver les milieux aquatiques naturels et de veiller aux besoins fondamentaux des secteurs économiques concernés, explique la préfecture de la Gironde.