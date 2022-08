Sécheresse en Gironde : "C'est déjà l'automne", les feuilles mortes se ramassent à la pelle

Comme dans le célèbre poème de Jacques Prévert, "les feuilles mortes se ramassent à la pelle" en Gironde. Avec la sécheresse historique qui sévit en France, les trottoirs et chaussées sont tapissés de feuilles mortes. Un phénomène naturel mais dont la précocité est "plus marquée" cette année.

Oui bah ça sent l'automne !

"Avant, on commençait le ramassage fin octobre, début novembre, là on est fin août, et on fait déjà le premier passage", explique Xavier Pontais, chef du service Espace public et Environnement à la mairie de Mérignac.

"En fait, l'arbre est sur un mécanisme de défense. En raison de la sécheresse et des canicules, l'arbre perd ses feuilles pour économiser l'eau dans le tronc et les branches."

"C'est malheureux, les saisons se modifient très sensiblement"

Avec ses 18 ans de métier aux espaces verts de la ville de Mérignac, Didier a traversé plusieurs canicules mais ni lui, ni ses collègues Joachim et Emmanuel, n'avaient ramassé auparavant autant de feuilles mortes aussi tôt dans l'année. "Ça fait déjà cinq voyages de balayeuse depuis ce matin, ça n'arrête pas et ce n'est que le début !"

"Ce mécanisme de défense fragilise la croissance des arbres"

"On a les feuilles qui tombent comme à l'automne et qui sont sèches avec la chaleur de l'été", résume la jeune Nora. Son grand-père Patrick lui ne reconnaît plus les saisons. Le retraité mérignacais contemple avec désarroi le spectacle automnale. "C'est désolant... C'est le réchauffement climatique, on est tous responsables. Certains un petit peu plus que les autres."