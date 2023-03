Sécheresse : en Gironde, "rien à craindre sur l'eau potable"

Alors que le printemps commence ce lundi 20 mars, la Gironde est "très loin du compte" en matière de réserves d'eau potable, explique sur France Bleu Gironde Nicolas Ilbert, le directeur de l'agence régionale Eau Adour Garonne. "On doit résorber le déficit de l'année dernière", qui affichait "-25% de pluviométrie", explique-t-il. "Avec la sécheresse, on a vidé les nappes phréatiques et les grands barrages qui permettent d'apporter de l'eau supplémentaire dans les rivières". L'hiver a été extrêmement sec, avec aucune pluie significative relevée sur le pays entre le 21 janvier et le 21 février.

Et ce ne sont pas les gouttes du début mars qui vont arranger les choses. Pour inverser la tendance, il faudrait "une pluie fine qui va vraiment imprégner le sol et permettre à l'eau de descendre dans les nappes phréatiques", et ce, "pendant un mois et demi, continuellement", explique Nicolas Ilbert.

Pour autant, en Gironde, "il n'y a rien à craindre sur l'eau potable", assure-t-il. Une situation qui s'explique par la situation très particulière du département, qui a "la chance d'avoir de l'eau de qualité dans des nappes profondes, à 300-400 mètres sous nos pieds, déconnectées de la pluviométrie d'une année sur l'autre".

Ce qui ne dispense pas, prévient Nicolas Ilbert, de chercher à économiser l'eau. Ainsi, imagine-t-il, "la question de la sobriété va finir par s'imposer, comme sur l'électricité". Alors que les scientifiques annoncent que Bordeaux aura le climat de Séville en 2050 , l'adaptation reste la clé : "les gens vivent très bien là bas, mais avec une manière de vivre différente de la notre", conclut Nicolas Ilbert.

