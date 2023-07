Sécheresse en Gironde : la police de l'eau multiplie les contrôles pour veiller au respect des restrictions

"Bonjour Monsieur, nous sommes de la police de l'environnement de la Gironde et nous venons faire un contrôle concernant les arrêtés de restriction sécheresse." En uniforme et armés, l'inspecteur Paquito Navarro et ses agents patrouillent ce jeudi matin dans le Libournais. A bord d'un utilitaire non siglé de type Berlingo, la police de l'eau sillonne les ruisseaux qui bordent les châteaux de St-Emilion et de Pomerol.

L'inspecteur Navarro s'arrête au bord d'un cours d'eau. "On est sur la Barbade qui est complètement à sec. L'alerte de crise, c'est le plus haut niveau de restriction, c'est-à-dire que là, pratiquement tous les usages sont interdits ou très fortement réglementés, et s'appliquent à l'ensemble des usagers, que ce soit particuliers, entreprises, communes et agriculteurs."

Un ouvrier agricole d'un château du Libournais "dans les clous" concernant les restrictions d'usage de l'eau liées à la sécheresse. © Radio France - Jules Brelaz

Depuis le 13 juillet 2023, un arrêté préfectoral place en "crise" les bassins versants de la Virvée-Moron, de la Barbanne-Lavié-Palais, de la Gamage-Escouach et de la Gravouze-Durèze-Soulège. Les restrictions concernent, chez les particuliers, l'arrosage des potagers (interdit de 8h à 20h) ou encore le remplissage des piscines (interdit), et chez les agriculteurs, les prélèvements pour l'irrigation qui sont interdits .

Les particuliers comme les agriculteurs sont en revanche autorisés à pomper de l'eau dans un bassin. Ces plans d'eau sont alimentés en hiver et "ils doivent être déconnectés des eaux fluviales en été pour préserver la ressource. Il y en a qui peuvent ouvrir les vannes ou oublier de les refermer", explique l'inspecteur Navarro.

La Barbanne, un ruisseau "à sec" par endroits, dont le bassin versant est classé "en crise" par un arrêté préfectoral. © Radio France - Jules Brelaz

"Moi, j'ai mis mon système de pompage pour arroser les jeunes plants de vignes", déclare un vigneron bio face aux agents de la police de l'eau. "Maintenant, il faut s'adapter à la météorologie actuelle, c'est très compliqué. Mon père qui s'occupe du potager n'avait jamais vu la Barbanne aussi sec pendant aussi longtemps. On fait ce qu'on peut avec l'environnement que l'on a, on le soigne, on le respecte et on l'entretient", assure le viticulteur qui est "dans les règles", selon les inspecteurs.

Les agents de la police de l'environnement contrôlent également les stations de pompage utilisées par les exploitations viticoles, céréalières et maraîchères. "Et là, remarque Paquito Navarro, c'est même assez étonnant, c'est la première fois que je vois un champs de tomates en Gironde ! Et le bruit que vous entendez ce sont les pompes. En fait, l'arrêté de restriction définit les volumes que peut prélever chaque jour l'agriculteur; Ses pompes sont équipés de compteur et l'agriculteur doit tenir à jour un registre des quantités prélevées".

"L'arrosage des potagers avec l'eau prélevée dans un ruisseau en crise est interdit de 8h à 20h", explique l'inspecteur Paquito Navarro. © Radio France - Jules Brelaz

Si les contrôles sont renforcés avec les épisodes de sécheresses, les mises en demeure pour des infractions relevées restent rares. "Je n'ai pas d'exemple à vous donner, non pas spécialement", affirme Pierre, l'un des inspecteurs en poste depuis 4 ans. Si les pêcheurs clandestins de lamproie peuvent être pistés des nuits durant , les flagrants délit concernant l'eau sont plus difficiles.

"Vous avez vu les restrictions pour l'arrosage des potagers ? C'est de 8 h à 20 h. Si la personne arrose à 19 h 30 et que l'on n'est pas là à ce moment, on la voit pas. Il y a sûrement des gens qui fraudent, ça existe, reconnaît Ludovic Martin, chef d’unité de gestion quantitative de l’eau au sein de la Direction départemental des territoires et de la mer qui accompagne sur le terrain la police de l'environnement. Mais nous, dans le cas des contrôles qu'on fait, on trouve que les gens sont plutôt alarmés de voir les cours d'eau à sec. Et j'ai l'impression que de plus en plus de gens font attention."