Sécheresse en Gironde : la préfecture renforce les mesures de restriction d'eau

La pluie de ces dernières semaines n'a pas été synonyme de miracle. Le débit de nombreux cours d'eau girondins continue de baisser. La préfecture de la Gironde instaure donc de nouvelles restrictions des usages de l'eau, avec quatre niveaux d'alerte en fonction du degré de gravité de la situation.

ⓘ Publicité

Quatre niveaux d'alerte et de restrictions

Le stade le plus élevé, celui de crise, concerne désormais les bassins versants de l’Andouille, du Dropt versant non réalimenté, du Lisos, dans le Sud Gironde, de la Laurina – Jalle de Ludon dans le Médoc, la Virvée-Moron dans le Cubzaguais, la Saye dans le Nord-Gironde, la Dronne aval dans le Coutradais, de la Barbanne-Lavié-Palais dans le Libournais, du Fongaband-Langranne dans l'Entre-deux-Mers, la Lidoire près de Castillon-la-Bataille, la Gamage-Escouach dans l'Entre-deux-Mers et la Gravouze-Durèze-Soulège à l'est de la Gironde.

Dans ces secteurs, les restrictions sont au plus haut. D'abord sur les usages domestiques et secondaires, avec l'interdiction de l'arrosage des potagers y compris serres non agricoles de 8h à 20h. L'arrosage des pelouses, jardins, espaces verts, terrains de sport est également proscrit, tout comme le remplissage des piscines publiques et privées, le lavage des véhicules. Les prélèvements pour l'irrigation sont également suspendus jusqu'à nouvel ordre pour les usages agricoles.

Au niveau d'alerte légèrement inférieur, d'autres cours d'eau sont en alerte renforcée. Cela concerne les bassins versants du Chenal du Gua-Deyre-Talais, de la Jalle de Castelnau, de la Livenne, de la Laurence, de la Pimpine, de l’Engranne-Canaudonne, du Gaillardon-Euille, de la Vignague, de la Bassane Beuve Brion, du Saucats, au sud de la métropole bordelaise. L'arrosage des potagers y est également interdit de 8h à 20h. Tout comme celui des pelouses, jardins, espaces verts et terrains de sport. Impossible de laver son véhicule. Quant aux prélèvements agricoles, ils sont interdits le mercredi, jeudi matin, samedi et dimanche ou réduits de moitié ou impossibles de 8h à 20h.

Le bassin versant de l’Isle aval est lui placé en alerte, avec les restrictions suivantes : l'arrosage des potagers y compris serres non agricoles est interdit de 13h à 20h. L'interdiction passe de 8h à 20h pour les pelouses, jardins, espaces verts, terrains de sport. Le remplissage des piscines publiques et privées est là aussi interdit, tout comme le lavage des véhicules. Enfin, pour les usages agricoles, les prélèvements sont proscrits le jeudi et le dimanche, ou réduits de 30% ou impossibles de 13h à 20h.

Enrin, tous les autres bassins sont en « Vigilance » excepté le bassin du Drop Aval réalimenté. Ce seuil n’instaure pas de restriction spécifique.