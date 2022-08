Sécheresse en Gironde : le niveau de la Leyre au plus bas

Le débit de la rivière, qui prend sa source dans les Landes et se jette dans le Bassin d'Arcachon, est tombé à moins de 5 mètres cube par seconde la semaine dernière (contre 7 mètres cube en mai dernier). C'est la 5ème valeur la plus basse jamais enregistrée depuis 1967.

Les bancs de sable apparaissent, rendant difficile la navigation des canoës. L'eau s'est également réchauffée. La faune et la flore de la Leyre souffrent de cette sécheresse.

Dans un article publié sur le site internet du Parc naturel régional des Landes de Gascogne on apprend que "la présence d’eau stagnante et le réchauffement de l’eau entraînent une baisse de la quantité d’oxygène dans l’eau et de nombreuses difficultés pour la faune piscicole (déplacement, survie…) et la flore aquatique (prolifération d’algues filamenteuses). Les espèces locales perdent également du terrain face aux espèces invasives qui résistent mieux à la chaleur comme la jussie, l’écrevisse de Louisiane ou encore la perche soleil. La souffrance des arbres et végétations en berges se traduit par un feuillage déjà jaunissant, donnant par endroit un avant-goût précoce de l’automne."