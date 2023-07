Sécheresse en Gironde : premières interdictions de laver les voitures ou arroser les jardins

La sécheresse gagne du terrain en Gironde. Le préfet de la Gironde Etienne Guyot serre la vis et prend un arrêté restreignant les usages de l'eau dans notre département.

Quatre seuil d'alerte et d'interdictions ou restrictions

Dans le détail, les bassins versants de la Virvée-Moron, dans le Blayais, de la Barbanne-Lavié-Palais à l'est de Libourne, de la Gamache-Escouach près de Castillon-la-Bataille et de la Gravouze-Durèze-Soulège près de Ste-Foy-la-Grande sont placés en "crise". Ce qui signifie que l'arrosage des potagers y compris serres non agricoles, est interdit de 8h à 20h. Remplissage des piscines publiques et privées interdits. Arrosage interdit des pelouses, jardins, espaces verts, et interdiction également de laver sa voiture. Interdiction des prélèvements pour l'irrigation agricole.

L'arrêté place en "alerte renforcée", les bassins versants du chenal du Gua-Deyre-Talais dans le Médoc, du Gaillardon-Euille, du Fongaband-Langranne près de St Emilion, et de la Lidoire à la frontière du Périgord : arrosage des potagers y compris les serres non agricoles interdit de 8h à 20h. L'arrosage des pelouses, jardins et terrains de sports est également interdit. Comme le lavage des voitures. Le remplissage des piscines publiques ou privées est interdit, sauf remise à niveau. Interdiction également des prélèvements agricoles trois jours et demi par semaine, le mercredi, jeudi matin, samedi et dimanche.

Les bassins versants de la Laurina-Jalle de Ludon dans le Médoc, du Lisos, de la Pimpine dans l'Entre-Deux-Mers, de la Laurence et de l'Andouille sont placés en "alerte". Le lavage des voitures et le remplissage des piscines sont interdits. L'arrosage des potagers y compris les serres non agricoles est interdit de 13h à 20h, et de 8h à 20h pour les pelouses, jardins, espaces verts et terrains de sports. Interdiction des prélèvements agricoles deux jours par semaine, le jeudi et dimanche, et/ou de 30% en volume.

Pas de restriction spécifique enfin, pour l'axe Isle aval, placé en "vigilance".

Des contrôles seront menés ajoute la préfecture de la Gironde, à la fois pour les agriculteurs, collectivités, entreprises et particuliers.