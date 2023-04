Sécheresse en Haute-Garonne : "Cet été sera beaucoup plus difficile que l'été dernier" alerte le préfet

La sécheresse ne s'améliore pas en France. Les précipitations du mois dernier n'ont pas vraiment changé la donne. Les sols autour de la Méditerranée et autour des Pyrénées étaient tellement secs à la sortie de l’été que ça n’a pas permis de compenser. Le préfet de Haute-Garonne annonce des arrêtés à venir et appelle à la sobriété de tous.

Des nappes au niveau de juillet dernier

La situation s'annonce encore plus grave que l'an dernier selon Antoine Cousin qui est hydrologue à Toulouse. "Pour vous donner une idée, malgré les pluies du mois de mars, les nappes ont le niveau de juillet dernier. On avait eu de très fortes pluies au printemps 2022 et aujourd'hui on n'a pas ces pluies là".

Les réserves d'eau des Pyrénées ne seront sans doute pas suffisantes explique-t-il : "On a un certain nombre de lacs qui permettent de réaliser des lâchers et qui alimentent tout l'été des cours d'eau. Aujourd'hui, leur remplissage est entre 30 et 50% selon les ouvrages. S'il faut lâcher des débits importants parce que les niveaux naturels sont bas, on aura du mal à le faire cet été."

Quid du niveau de la Garonne ? "On était bien remontés début mars avec les pluies, cette petite crue printanière est en train de se tarir. À Toulouse, on est à 90 m3/seconde et les niveaux à partir desquels on va commencer à prendre des mesures de restriction sont à 48 m3/seconde. Sachant qu'on perd 10 m3/seconde par jour donc ça descend assez vite. On annonce des pluies à venir, à suivre avec attention", explique Antoine Cousin.

Des arrêtés à venir

Un constat alarmant confirmé par le préfet d'Occitanie et de la Haute-Garonne Pierre-André Durand ce mercredi 12 avril sur France Bleu Occitanie : "Ce qui est certain c'est que l'été sera beaucoup beaucoup plus difficile que l'été dernier, il n'y a aucune ambiguïté à cet égard au vu des données dont nous disposons actuellement."

Pierre-André Durand va prendre des mesures : "J'ai déjà pris l'arrêté d'orientation de bassins qui va permettre de prendre des arrêtés de restriction. Nous commençons déjà à prendre un certain nombre de mesures. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que le civisme des Toulousains et des Occitans a permis en matière d'électricité d'éviter des coupures cet hiver et bien il faut que nous ayons collectivement le même civisme pour éviter des coupures d'eau".

Pourquoi les restrictions sont intenables pour les agriculteurs

Beaucoup s'interrogent sur la frilosité des autorités à prendre des arrêtés avant même l'été. Des mesures radicales seraient intenables pour le monde agricole rappelle l'hydrologue toulousain Antoine Cousin qui appelle lui aussi à la sobriété de tous : " Tout ce qu'on ne consomme pas nous va pouvoir servir à d'autres usages. On est contents d'avoir un certain nombre d'aliments dans nos assiettes et ces aliments nécessitent de l'eau. Soyons mobilisés."