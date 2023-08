Sécheresse en Haute-Garonne : "On est loin d'être sorti d'affaire" prévient le Département

Grâce aux précédents orages et épisodes pluvieux qui sont tombés dans notre département, le débit de la Garonne a retrouvé son rythme habituel. Rien qu'au mois de juillet, le syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne (SMEAG) enregistre cinq fois moins de lâchers d'eau par rapport à l'année dernière. En cas de besoin, l'eau est puisée dans des bassins de rétention dans les Pyrénées pour relever le niveau du fleuve. Mais cette situation ne pourrait être que de courte durée : le niveau de la nappe alluviale alimentant la Garonne commence à baisser. À cela s'ajoute l'arrivée la semaine prochaine de températures plus chaudes et sèches.

"Nous ne sommes pas sortis de la période à risque"

Bien que la pluie et les orages permettent de soulager le débit de la Garonne, les effets restent de courte durée. Durant la saison estivale et jusqu'à l'automne, les nappes phréatiques "sont en vidange" explique Aude Witten, directrice de l'agence Adour-Garonne. Celle alimentant la Garonne n'y échappe pas : "On sait que les niveaux vont baisser sur les nappes alors qu'ils sont déjà en dessous de la normale" explique-t-elle.

Avec l'arrivée progressive des températures plus chaudes, annonçant un potentiel retour de la sécheresse, les effets commencent à se faire ressentir : "On peut déjà observer sur la Haute-Garonne des cours d'eau avec déjà des ruptures d'écoulement". C'est essentiellement le nord-est du département qui est concerné selon la directrice. Raison pour laquelle plusieurs secteurs avec des affluents de la Garonne sont toujours soumis à des restrictions sur l'usage de l'eau, à l'instar du Tarn ou de l'Ariège.

D'autant plus qu'avec l'été indien, la sécheresse pourrait potentiellement persister jusqu'au mois d'octobre.

"On se prépare depuis le mois de janvier"

La vigilance est donc de mise. Du côté du SMEAG, cette situation était attendue, raconte Jean-Michel Fabre, son président et vice-président du Conseil départemental : "On se prépare depuis le mois de janvier à être en capacité d'intervenir en lâchant de l'eau."

Dans les montagnes, les réserves n'ont pas été tant puisées : sur les 72 millions de mètres cubes disponibles, seuls 5 millions ont déjà été utilisés cet été. Le SMEAG se dit donc capable de lâcher de l'eau jusqu'en octobre si besoin. Mais il ajoute : "Il faut quand même rester très rigoureux, on est loin d'être sorti d'affaire. On a beau se préparer à toute situation, on ne peut pas prévoir le climat à venir. Mais on est prêt" conclut-il.