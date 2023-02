Sécheresse en Haute-Vienne : "ça fait de la poussière quand les vaches se déplacent"

Le comité sécheresse de la Haute-Vienne se réunit en préfecture ce mercredi, pour faire le point sur la situation. Habituellement, il fait une pause en hiver, mais pas cette année, en raison du déficit de précipitations. Selon Météo France, il y a eu 25% à 30% de pluies en moins en Limousin, par rapport à ce qui aurait du tomber entre septembre et aujourd'hui. On a même battu un record, puisque c'est le premier hiver où l'on connait 31 jours d'affilée sans précipitation significative. Une situation préoccupante pour les agriculteurs.

"C'est rapé, pelé, rasé !"

Stéphane Demont est éleveur de vaches et de brebis depuis 30 ans sur le domaine de Combas, à Vicq sur Breuilh. Normalement à cette période le haut-viennois et ses bêtes pataugent dans la boue, mais là c'est tout le contraire. Il constate que des petits cours d'eau, qui débordent habituellement à cette saison-là, sont en réalité "à sec depuis le mois de juin". La terre est également très sèche, au point que "quand les vaches se déplacent, ça fait de la poussière. Et normalement l'herbe devrait être quand même un peu plus verte. Les pousses devraient être flagrantes, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas : c'est rapé, pelé, rasé !"

Au domaine de Combas, à Vic-sur-Breuilh, la terre, très sèche, est déjà craquelée par endroits. © Radio France - Nathalie Col

Le sol est même craquelé par endroits. Les brebis doivent aller de plus en plus loin sur les vastes terres de cet éleveur, pour trouver de quoi grignoter. Et pour les vaches, les réserves de fourrage sont bien entamées. "On le ressent encore plus cette année : on tape dans les réserves, réserves. C'est à dire qu'on a toujours notre petit matelas de sécurité, mais là, le matelas est raclé, il reste à peine la toile et ça devient vraiment compliqué."

Sur cette exploitation de Vic-sur-Breuilh, les vaches ont déjà bien entamé les stocks de fourrage pour l'hiver et l'herbe ne repousse encore pas assez pour les nourrir. © Radio France - Nathalie Col

Stéphane Demont commence d'ailleurs à s'inquiéter pour la capacité à refaire les stocks de fourrage. "C'est l'angoisse du frigo vide. Depuis quelques années on a des créneaux de récolte qui sont relativement courts, entre avril et juin, voire le 15 juillet, pour faire un maximum de stock. Mais s'il pleut." Une pluie espérée partout et de manière régulière, car pour l'instant, difficile de compter sur la solidarité avec d'autres départements. Ailleurs, l'herbe n'est pas vraiment plus verte.