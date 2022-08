Sécheresse en Île-de-France : assez d'eau dans les réservoirs qui alimentent la Seine, vigilance pour août

Toute l'Île-de-France est désormais touchée par la sécheresse. De la simple "vigilance" à Paris et en petite couronne, jusqu'au niveau "crise" en Essonne, dans les Yvelines , en Seine-et-Marne et dans le Val-de-Marne. Les réserves en eaux d'Île-de-France sont donc particulièrement scrutées. Parmi elles, quatre grands lacs réservoirs (en Champagne et dans le Morvan), gérés par Seine Grands Lacs, un établissement public. "Ces quatre lacs peuvent stocker jusqu'à 800 millions de mètres cubes d'eau chaque année, explique le directeur général de Seine Grands Lacs Patrice Blanchard sur France Bleu Paris. Cette eau est retenue pour la saison estivale puis est restituée dans les rivières de la Seine, de la Marne, de l'Aube et de l'Yonne, de manière à alimenter tout l'été toutes les villes du bassin, de l'amont de Paris jusqu'à Paris et sa métropole."

Les niveaux sont rassurants

Malgré un hiver et un printemps secs cet année, Patrice Blanchard se veut "complètement rassurant" sur le niveau de ces lacs-réservoirs. "Nous avons démarré la saison estivale avec des lacs qui étaient remplis à 90 %, et actuellement les réserves sont de 75 %. Pour comparer, pendant la sécheresse de 2003, les réserves n'étaient que de 75 % au début de la saison. Donc nous sommes sur un stock tout à fait satisfaisant qui nous permettra de continuer à alimenter le débit de la Seine et de la Marne jusqu'à la fin de la saison." Ces lacs-réservoirs, à eux seuls, alimentent actuellement à hauteur de 50% le débit de la Seine au niveau d'Austerlitz, et ils seront encore plus sollicités au mois d'août. "Près des deux tiers de l'eau qui coulera à Paris sera de l'eau issue de nos lacs", ajoute Patrice Blanchard.

Et ensuite ?

Ces lacs-réservoirs seront donc particulièrement sollicités cet été, mais sans doute pas de quoi menacer ensuite l'approvisionnement de la Seine et de la Marne si la sécheresse se poursuit. "Le risque est faible de manquer d'eau dans nos lacs dans les prochains mois", explique le directeur général de Seine Grands Lacs. Néanmoins, il appelle chacun à faire des efforts dans sa consommation d'eau et demande à tous de respecter les restrictions mises en place par les autorités. "Tous nos concitoyens doivent être conscients de cette richesse et doivent s'unir pour la préserver", demande Patrice Blanchard.