Sécheresse en Île-de-France : "les écureuils se noient dans les piscines en cherchant de l'eau"

Le manque d'eau n'épargne plus l'Ile-de-France. Ce lundi, Paris et la Petite couronne sont passées en "vigilance" sécheresse. C'est désormais toute la région et même toute la France métropolitaine qui est touchée par des arrêtés de restrictions d'eau plus ou moins importants. Autour de la capitale, les associations de défense des animaux n'avaient pas attendu cette officialisation pour s'inquiéter du sort de la faune sauvage. Dans le Bois de Vincennes, les témoignages se multiplient. Hérissons qui profitent des pique-niques pour boire, renards qui s'approchent des maisons, oiseaux morts sans traces de bagarres, etc. En Seine-et-Marne, ce sont les écureuils qu'on retrouve assoiffés près des piscines.

Des animaux qui sortent du bois à leurs risques et périls

Des petites bêtes normalement discrètes, qui sortent peu à peu du bois et s'aventurent même sur les propriétés pour trouver de l'eau. "Dès que j'arrose mon jardin, j'ai plein de petits invités. Des hérissons, des fouines, des oiseaux, petits et gros...", liste Barbara, une botaniste qui habite juste en face du bois de Vincennes. "Ce n'est pas une bonne chose. S'ils nous collent, c'est qu'ils ne trouvent pas suffisamment d'eau et de nourriture", s'inquiète-t-elle.

Même constat pour Marie-Noëlle Bernard, responsable du Groupe national de surveillance des arbres à Vincennes. "Quand vous trouvez un renard adulte mort dans le bois, qui n'a pas de traces de coups, aucune blessure, c'est une preuve qu'il avait faim et soif", s'inquiète l'habituée des lieux. "J'ai vu des rouge-gorge déshydratés morts par terre, _cette sécheresse va tuer et tue déjà des animaux_", prévient la bénévole.

En Seine-et-Marne, Béatrice Vavasseur, elle, reçoit quasi quotidiennement des appels de promeneurs, voisins. Elle est responsable du centre de soins et refuge L'Ecureuil Roux. "On trouve beaucoup plus de bébés au sol", explique la soigneuse sur France Bleu Paris ce mardi matin. "Les écureuils grimpent sur des gens, ils perdent leur instinct de survie. Le risque c'est qu'ils se mettent en danger en s'approchant des maisons, des humains, des chiens ou des chats."

Pour les aider, Béatrice Vavasseur préconise de laisser des points d'eau dans son jardin, comme une soucoupe de pot de fleur : "Ca fera le bonheur de toutes une population d'animaux !" Attention aux piscines aussi prévient Béatrice Vavasseur. "Il y a beaucoup de hérissons et de femelles écureuils qui se noient en ce moment en allant chercher à boire dans les piscines. Ils se noient et ne peuvent plus sortir." Il suffit de bâcher votre bassin ou d'y faire flotter un morceau de grillage sur lequel les bêtes pourront s'accrocher.