Sécheresse en Ille-et-Vilaine : le golf de Dinard demande une dérogation pour arroser ses greens

De nombreuses restrictions d'eau sont mises en place à cause de la sécheresse intense qui touche l'Ille-et-Vilaine. Les deux tiers du département sont "en crise", le niveau d'alerte maximal. La côte d'Émeraude est concernée, c'est là où se trouve le golf de Dinard. L'établissement a déposé une demande de dérogation en préfecture pour arroser une partie de ses parcours, ce mercredi 3 août.

Le golf de Dinard est un patchwork de couleur : il y a le bleu de la mer en fond et les différentes nuances de l'herbe. "Vous voyez on a une petite partie verte qu'on appelle le green, on l'a arrosé pour la dernière fois mardi 2 août. Et puis, toute la partie qu'on appelle le fairway qui est complètement jaune comme de la paille et qui n'est donc plus arrosé depuis plusieurs semaines", décrit la présidente du golf de Dinard, Marie-Christine Paris.

Le golf de Dinard s'étend sur 53 hectares. © Radio France - Lucie Amadieu

Le golf souhaite une dérogation pour arroser uniquement les greens, l'espace situé autour des trous. "Contrairement à ce qu'on imagine, nous ne consommons pas beaucoup d'eau. Si nous n'arrosions que les greens, ils ne représentent que 2% du golf de Dinard", assure Marie-Christine Paris. En moyenne, ce golf de 53 hectares a besoin de 100 mètres cubes d'eau par jour. Une personne consomme environ 50 mètres cube d'eau par an.

Une compétition et des emplois menacés

La présidente du golf s'inquiète pour la compétition de Bretagne. Elle est prévue le week-end du 12 août. "On est un sport comme un autre. Le green ne pourra pas tenir sans eau encore une semaine. Si on n'a pas d'eau, on sera obligé d'annuler. C'est très grave, il y a des gens qui viennent de très loin pour venir jouer".

Les greens contrastent avec le reste du parcours. © Radio France - Lucie Amadieu

Au delà de l'aspect sportif, l'enjeu économique pèse lourd selon le directeur du golf Jean-Guillaume Legros. "Le green c'est la surface sur laquelle la balle roule donc si elle n'est pas arrosée elle devient inexploitable. On sera obligé de fermer. Il y a 23 personnes qui travaillent ici donc on espère avoir cette dérogation." Le golf fait vivre 15 000 personnes en France.