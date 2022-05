Sécheresse en Ille-et-Vilaine : les habitants doivent réduire leur consommation d'eau

Le département d'Ille-et-Vilaine est placé en vigilance sécheresse par la préfecture. Il n'a pas plu assez depuis six mois. Particuliers et agriculteurs notamment sont invités à limiter leur consommation d'eau.

L'Ille-et-Vilaine est placé en vigilance sécheresse par la préfecture. L'arrêté date du 28 avril 2022. La pluviométrie est déficitaire depuis six mois. "Malgré un mois d’octobre caractérisé par des cumuls de précipitations importants, les mois suivants ont en effet été majoritairement marqués par un déficit pluviométrique jusqu’en avril. La recharge des nappes est ainsi arrivée tardivement et a été de courte durée" peut-on lire dans le communiqué officiel. Deux cours d'eau ont des niveaux très bas, il s'agit du le Meu et du Couesnon, qui ont franchi le seuil de vigilance à la station hydrométrique de Montfort-sur-Meu et à celle de Romazy. De nombreux maraîchers du département commencent à souffrir de cette situation.

Vigilance sur la consommation d'eau

En raison de cette situation critique, il est demandé aux particuliers, aux industriels, aux collectivités ou encore aux exploitants agricoles de réduire leur consommation en eau, quelle que soit son origine.

Pour connaître le niveau des cours d'eau et les mesures mises en place éventuellement sur votre commune, vous pouvez vous rendre sur le site dédié de la préfecture : http://sigthema35.alwaysdata.net/