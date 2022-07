Sécheresse en Ille-et-Vilaine : les pêcheurs s'inquiètent du faible niveau des cours d'eau

"Là, il manque jusqu'à 80 centimètres d'eau", déplore Jérémy Grandière, le président de la fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques d'Ille-et-Vilaine. À Mordelles, à l'ouest de Rennes, le bras de contournement du Meu est à un niveau extrêmement bas.

"On est sur un niveau d'eau que nous devrions avoir au 15 septembre alors que nous sommes fin juillet", s'inquiète le pêcheur Jérémy Grandière. Météo Bretagne ne prévoit pas de pluie dans les quinze prochains jours. "Nous risquons une rupture d'écoulement, ce qui veut dire plus d'eau dans la rivière. C'est déjà le cas dans plusieurs cours d'eau."

Il manque jusqu'à 80 centimètres d'eau dans ce bras de contournement du Meu à Mordelles. © Radio France - Lucie Amadieu

Témoin de la vie aquatique dans les rivières du département, Jérémy Grandière constate une situation très critique pour les poissons. "Pour le moment, ils arrivent à dévaler pour se caler dans des trous d'eau ou alors rejoindre le lit principal mais il y a des coins d'Ille-et-Vilaine où ce n'est plus possible. Donc ces poissons vont, au départ, être piégés, puis mourir s'il n'y a plus d'eau."

Dans ce bras de contournement du Meu à Mordelles, on voit les poissons tenter de nager entre les pierres : il n'y a environ que 15 centimètres de profondeur. Jérémy Grandière ne pêche désormais que dans la Vilaine, dont le niveau est encore suffisant car dans les petits cours d'eau se serait du "braconnage" pour ce passionné. Ces poissons, visibles à la surface, sont extrêmement vulnérables.

Les nouvelles restrictions d'eau sont-elles suffisantes ?

De nouvelles mesures de restrictions ont été prises par la préfecture d'Ille-et-Vilaine ce lundi 25 juillet. Chaque économie d'eau est précieuse selon le président de la fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques du département. "99% de l'eau de nos robinets en Bretagne vient de nos rivières. Donc moins on consomme, moins on en prélève."

Jérémy Grandière souhaite que les autorités repensent les modes de consommation. "Notre département s'industrialise énormément, nous avons de plus en plus de constructions. Notre département est très dynamique, c'est une bonne chose mais nous sommes en train d'épuiser nos ressources. Il faut être extrêmement vigilants."