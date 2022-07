Restrictions d'eau en Ille-et-Vilaine : des agents contrôlent les stations de lavage

Il n'a pas plu depuis le 30 juin en Ille-et-Vilaine selon Météo Bretagne. Cela risque de durer jusqu'au 15 août minimum selon les prévisions des météorologues bretons qui n'ont pas encore de visibilité pour la suite. Face au manque de pluie et aux températures estivales, la sécheresse s'aggrave dans le département. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a pris de nouvelles restrictions d'usage de l'eau ce lundi 25 juillet. Des agents de la police de l'environnement effectuent des contrôles notamment dans les stations de lavage.

Les deux tiers du département ont atteint le niveau de "crise", le niveau maximale. Dans ces circonstances, il est interdit de remplir les piscines, d'arroser son potager entre 8 heures et 20 heures et de mettre de l'eau sur ses fleurs. Il est aussi interdit de laver ses véhicules, chez soi ou dans une station de lavage. Il y a tout de même des subtilités.

"Cette interdiction s'applique à tous sauf pour ceux ayant des raisons sanitaires et sécuritaires. Concrètement, un véhicule qui transporte des denrées alimentaires réfrigérées ou du bétail peut être lavé pour éliminer les bactéries", précise Samuel Maudet, inspecteur de l'environnement de l'Office français de la biodiversité.

Les stations de lavage n'ont pas l'obligation de fermer. "Nous invitons juste les propriétaires de station à afficher l'arrêté préfectoral ou fermer s'ils le veulent pour éviter à leurs clients de commettre une infraction", ajoute Samuel Maudet. Les contrevenants s'exposent à une contravention de cinquième classe : les particuliers encourent 1.500 euros d'amende, les professionnels et les collectivités à 7.500 euros.

La surprise pour les usagers et les professionnels

À Pacé, tous les boxes de lavage étaient pris à l'arrivée des agents de l'Office français de la biodiversité. Des plombiers venaient laver leurs véhicules avant de fermer pour des congés en août : "On avait bien entendu parler des restrictions mais on s'est dit qu'à partir du moment où la station tourne on a encore le droit." Contacté, le gérant va fermer sa station.

À Rennes, cet autre propriétaire de station va "fermer pour éviter à [ses] clients d'avoir une potentielle contravention". "Je vais mettre des cônes et baisser le rideau", indique Éric, après le passage des contrôleurs. En prenant cette décision, le patron renonce à 15% de son chiffre d'affaires.