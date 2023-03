Sécheresse : en Indre-et-Loire, cette maison d'hôtes ne veut gâcher aucune goutte d'eau

Après un été et un hiver pauvres en eau, la sécheresse est plus que jamais une préoccupation en France. En Touraine, à l'auberge et maison d'hôtes "DorDinAire" de Nouans-les-Fontaines, les gérants Thierry et Valérie en ont bien conscience et ils font tout pour préserver au maximum cette ressource vitale.

ⓘ Publicité

Des "écogestes" suggérés aux clients

"L'été dernier, avec la sécheresse, je me suis dit que l'on perdait vraiment beaucoup d'eau en attendant l'eau chaude dans la douche, explique Valérie, jusqu'à 10 litres d'eau." C'est pourquoi, depuis, dans chacune des trois chambres, elle met à disposition un seau à remplir. "Les clients se sont pris au jeu et certains arrosent même eux-mêmes les fleurs du jardin."

Charlotte et Bruno, Berrichons en résidence d'artiste pour trois jours, sont en phase avec cette initiative. "On s'y retrouve complétement, c'est un peu la façon dont-on vit", sourit-elle. "Ça n'est pas un effort, c'est simplement voir les choses autrement, je n'ai pas l'impression de peiner à mettre un seau dans ma douche", complète-t-il.

Dans la douche, un seau à remplir le temps que l'eau chaude arrive. © Radio France - Paul Sertillanges

La gérante réfléchit à d'autres "écogestes" à proposer aux visiteurs. "Par exemple, au lieu de faire couler l'eau du robinet, vous remplissez un verre d'eau et vous vous lavez les dents avec cette eau, des études ont montré que c'était impressionnant, ça économise, je crois, entre 100 et 200 litres d'eau par an par personne", affirme-t-elle.

Des investissements pour récupérer l'eau

"On a installé des conteneurs de récupération d'eau pour les eaux de gouttières", montre Valérie. Dans le jardin, le couple projette de créer plusieurs structures en châtaigner pour apporter plus d'ombre, et notamment au dessus du potager. "Une fois que l'on a arrosé, le paillage garde une partie de l'humidité et l'ombrage permet d'en garder encore plus, et ainsi d'espacer les périodes d'arrosage", explique le gérant.

Thierry, devant le potager de "DorDinAire". - Paul Sertillanges

Leur prochain gros investissement est destiné à la récupération d'une partie de l'eau de la cuisine. "Thierry ne travaille que des produits d'ici, donc forcément, il faut les laver, décrit Valérie, donc le projet c'est d'installer une cuve de 10.000 litres d'eau pour récupérer cette eau et qu'elle soit réutilisée pour le jardin." Le coup est estimé à 10.000 euros. Ils espèrent avoir des aides de la CCI et de la région.

loading

Un lieu 100% écolo

L'économie d'eau fait partie d'une démarche plus large des deux gérants : avoir un lieu d'accueil le plus écologique possible. Ainsi, vous ne trouverez que des produits locaux dans les menus et tous les travaux de rénovation réalisés ces dernières années ont été réalisés avec des matériaux biosourcés.

Les clients sont pour la grande majorité déjà sensibles à l'écologie. "Comme on n'est sur presque aucune plateforme [ils ne sont que sur "Gîtes de France"], ce sont des personnes qui ont déjà une démarche d'aller chercher, révèle Thierry. De fait, les clients que l'on accueille nous rassemblent, pour beaucoup."

Thierry, 58 ans, ancien moniteur d'atelier cuisine dans un Esat et Valérie, 57 ans, ancienne éducatrice spécialisée, ont changé de vie en 2019. Ils ont quitté la région parisienne et leurs métiers pour créer ce lieu.