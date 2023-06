Sécheresse en Indre-et-Loire : des restrictions d'eau renforcées dans plusieurs communes

Il n'a pas plu une goutte d'eau en Indre-et-Loire depuis le 30 mai et les nappes phréatiques sont au plus bas . Face à la sécheresse, la préfecture a pris un arrêté ce vendredi 9 juin pour limiter l'usage de l'eau . Elle a classé une partie du département en "alerte renforcée" et en "crise".

Interdiction d'arroser sa pelouse ou de remplir sa piscine dans certaines communes

A partir du 10 juin, cinq cours d'eau sont classés en crise : la Bourouse et les ruisseaux d’Azay sur Cher, de Parçay, de la Fontaine Ménard et du Ruau de Panzoult. Par ailleurs, la Choisille, le Brignon, l’Indrois, la Veude, le Négron, la Veude de Ponçay , l’Echandon, le ruisseau de Chantereine et l’Escotais sont placés en alerte renforcée.

Les prélèvements dans les cours d'eau sont donc restreints ou interdits. Dans les communes autour des cours d'eau en situation de crise, l'usage de l'eau est restreint aux usages prioritaires. A Ballan-Miré, Azay-sur-Cher, Theneuil ou Luzé par exemple, il sera interdit d'arroser sa pelouse, de remplir sa piscine ou de laver sa voiture. Arroser son potager est par ailleurs proscrit entre 8h et 20h.