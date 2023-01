Sécheresse en Indre-et-Loire : " l'année 2022 va devenir la norme avec le dérèglement climatique "

La sécheresse de l'été 2022 nous l'a bien fait comprendre : l'eau va devenir une denrée rare, en France, dans les prochaines années, en raison du dérèglement climatique. C'est pourquoi le gouvernement travaille sur un plan national de gestion de l'eau. Chaque Français en utilise 150 litres par jour ! Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, en a dévoilé les contours ce mercredi 25 janvier.

Parmi les pistes : sobriété chez les agriculteurs, réutilisation des eaux usées, utilisation de l'eau de pluie....et renouvellement des canalisations qui fuient. Un plan réalisé avec la sollicitation des associations assure Gilles Deguet, membre du Sepant et du comité de bassin Loire-Bretagne. Invité de France Bleu Touraine ce jeudi, il assure que "la situation de l'eau et des milieux est alarmante. L'année 2022 va devenir la norme avec le dérèglement climatique".

