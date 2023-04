Sécheresse : en Indre-et-Loire, un mois de mars pluvieux rééquilibre le bilan hivernal

Le mois de février, très sec, avait fait monter les inquiétudes en Indre-et-Loire avec 15 mm de pluie par m2 contre 50 mm normalement, mais mars a rééquilibré le bilan de l'hiver avec plus de 90 mm, le double de la normale. Le début de printemps est également dans la moyenne.

Mars généreux en pluie presque partout en France

"Si l'on regarde le cumul de septembre à mars, il est totalement normal en Indre-et-Loire, assure Franck Baraer, prévisionniste à Météo France. On peut conclure en disant que l'hiver a été normalement pluvieux. En mars, il a plu de façon généreuse pratiquement partout en France sauf sur la côte méditerranéenne."

"Qu'il ait beaucoup plu ces dernières semaines ou pas, l'eau est un bien précieux, poursuit-il. On risque d'avoir dans les années futures, notamment les prochaines décennies des sécheresses de plus en plus importantes donc commencer à ne pas gaspiller l'eau quand on peut le faire est une bonne habitude à prendre."

Si le bilan de la pluviométrie de cet hiver est finalement dans la moyenne, ça n'est pas suffisant pour recharger les nappes phréatiques à leur niveau d'avant la sécheresse exceptionnelle de l'an dernier.