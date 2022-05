Sécheresse en Isère : "Chaque fois qu'on consomme, il faut se demander si on en a vraiment besoin"

La sécheresse s'aggrave en Isère. Depuis ce mercredi 19 mai, la préfecture a placé plusieurs secteurs en alerte sécheresse. Quelles sont les conséquences . Le directeur de la DDT (Direction départementale des territoires) Xavier Cereza était notre invité ce jeudi.

La Matheysine, le Trièves, les Chambaran, le bassin de la Bourbre, tous ces secteurs sont depuis ce mercredi 19 mai en alerte sécheresse. Décision de la préfecture de l'Isère. "On commence à être sur une période difficile" confirme Xavier Cereza, directeur de la Direction départementale des Territoires (DDT) à la préfecture de l'Isère.

France Bleu Isère : Quelle est la situation ce matin, certains secteurs sont donc en alerte sécheresse ?

Xavier Cereza : Oui, on est sur un début de période sèche, avec effectivement sur certains secteurs les eaux de surface qui manquent et sur d'autres les nappes phréatiques les plus sensibles aux précipitations. Donc oui, on commence à être sur une période un peu difficile.

Est ce qu'à la mi-mai, c'est inquiétant ou c'est au fond assez classique ?

Disons que c'est généralement sur le mois de mai que commencent à se tendre les usages, avec à la fois moins de précipitations et également plus de consommation. Notamment le démarrage des activités agricoles, qui génère effectivement plus de prélèvements.

A quoi est due cette situation ? A un déficit de pluie depuis le début de l'année ?

On était sur une année 2021 plutôt pluvieuse, ce qui a permis un très très bon rechargement des nappes. Donc on partait d'une bonne situation en début de campagne normale. Par contre, depuis le début de l'année, il y a eu très peu de précipitations, 20 à 30 % de précipitations en moins. Et tout cela est combiné depuis quelques jours avec un épisode très sec, très chaud. Et donc, à partir de là, les réseaux, les eaux de surface mais également les nappes sont affectées.

Et qu'est ce que ça signifie de placer des territoires en alerte sécheresse ? Ça veut dire un certain nombre de mesures de restriction dans l'usage de l'eau ?

Oui, tout à fait. Au niveau de la gestion de l'eau, on a quatre niveaux de gestion, le niveau vigilance - le plus léger - puis les niveaux alerte, d'alerte renforcée et le niveau crise, qui est bien sûr le niveau le plus critique. Le niveau d'alerte est le premier niveau avec des restrictions d'usage, pour les particuliers mais aussi pour les usages agricoles avec une mesure de réduction de 25 % des prélèvements. Mesure de modération aussi pour les usages économiques et également des mesures pour les particuliers, on peut citer le lavage des voitures qui n'est plus possible pour les particuliers (mais qui reste possible pour les professionnels).

Plus globalement, vous appelez les gens à être responsables sur leur consommation d'eau ?

Il faut qu'à chaque fois qu'on consomme, on se demande si on en a vraiment besoin de consommer et se dire aussi que peut être cette eau manquera à d'autres usagers. Donc appeler à la modération et au respect de la ressource.

Les alertes sécheresse sont des mesures ponctuelles et à plus long terme, y a-t-il des mesures que vous envisagez ? On sait que ces problèmes vont se multiplier dans les années à venir...

Il y a la graduation, il y a d'autres niveaux d'alerte possibles si la situation venait à s'aggraver. Après, bien sûr, il y a des réflexions qui sont conduites sur la gestion de l'eau de façon plus globale par les acteurs économiques, par les acteurs agricoles notamment. Le ministre de l'Agriculture a lancé le "Varenne de l'eau" pour réfléchir sur les usages et avoir une optimisation des prélèvements par rapport aux productions. Il y a des réflexions à plus long terme qui sont également engagées : au niveau de l'eau potable, les collectivités ont fait un gros travail sur les recherches de fuites. Donc aujourd'hui, on a quand même des réseaux qui sont bien maîtrisés aujourd'hui.