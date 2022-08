Sécheresse en Isère : comment Walibi gère l'eau de ses attractions ?

Depuis le printemps, le parc d'attractions Walibi, aux Avenières, dans le nord Isère, fait le plein. Avec 7.000 visiteurs par jour en moyenne, Walibi va très certainement battre son record de fréquentation cette saison. Et ce sont notamment les attractions avec de l'eau qui attirent. Une nouvelle zone thématique, "Exotic Island", avec des aires de jeux aqualudiques et des canons à eau, a justement ouvert au début de la saison. Et avec la canicule, des "pics de fréquentation sont observés dès le début d'après-midi et jusqu'en soirée", explique le directeur marketing du parc Thomas Mondon.

Une eau en circuit fermé

Mais en cette période de sécheresse, la question de la gestion de cette eau se pose. "Toutes nos attractions avec de l'eau, on est vraiment sur des circuits fermés", assure Thomas Mondon, "sur la nouvelle zone Exotic Island, il y a eu une partie de l'investissement, 200 000 euros sur les 3 millions investis au total, qui ont servi au retraitement de ces eaux". Toute l'eau qui retombe au sol est réintégrée dans le circuit, refiltrée, pour pouvoir être utilisée et minimiser la consommation d'eau sur ces attractions, ajoute le directeur marketing.