Sécheresse en Isère : elle "nous aide à faire prendre conscience aux élus, aux citoyens, qu'on a une urgence"

Presque toute la neige a disparu en altitude et des rivières et ruisseaux isérois sont à sec ou presque. 93 départements français sont en alerte sécheresse ce 28 juillet et l'Isère en fait partie. Le sud du département est au niveau d'alerte maximum. Au nord, les unités de gestion de la Bourbre et de l'Isle Crémieu par exemple sont en alerte renforcée.

Une situation suivie de près par l'Agence régionale de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui travaille avec les collectivités, les agriculteurs ou encore les industriels pour aller vers une consommation d'eau plus sobre et préserver la ressource. Une sobriété nécessaire pour mieux faire face aux sécheresses liées au dérèglement climatique assure Nicolas Alban, directieur régional de l'Agence de l'eau.

Des investissements lourds pour économiser l'eau

"Moins on dépend de la ressource en eau du milieu naturel, plus on est solide face au changement climatique parce qu'on a moins de besoins donc on sera plus à même d'affronter les sécheresses" explique-t-il. Mais pour être plus sobre, il faut investir dans différents aménagements pour rénover les réseaux d'eau potable par exemple ou installer un nouveau lieu de pompage. Impossible de faire tous les investissements nécessaires simultanément. Ce sont des "centaines de milliers d'euros voire des millions d'euros à chaque fois qu'il faut investir dans des tuyaux, dans du pilotage."

Il y a des endroits où c'est très important d'aller vite parce qu'il y a très peu d'eau.

Face à ces coûts, "il faut choisir ses priorités. Il y a des endroits où c'est très important d'aller vite parce qu'il y a très peu d'eau" comme sur les bassins versants Quatre Vallée, Bas-Dauphiné ou Bièvre-Liers-Valloire "où il y a des économies d'eau importantes à faire." Mais le département de l'Isère peut aussi compter sur le Rhône où "on sait qu'on a encore quelques décennies pour se préparer à une chute des débits du Rhône quand on aura plus de glacier."

Le Rhône et l'Isère, ressources "abondantes" pour l'instant

C'est d'ailleurs grâce au fleuve qui longe le département au nord et à l'ouest ainsi qu'à la rivière Isère que l'Agence régionale de l'eau considère que la région "a une richesse importante en eau." Aujourd'hui, la ressource est "considérée comme abondante car elle est soutenue, de manière un peu artificielle, par la fonte des glaciers", détaille Nicolas Alban.

C'est pour cela "qu'on peut se permettre d'aller chercher de l'eau quand on en manque dans le Rhône et dans l'Isère, parce qu'on sait qu'on en a beaucoup et pour encore quelques décennies." Lorsque les glaciers auront disparu, "on aura peut-être un problème encore supplémentaire à résoudre." La tendance à la baisse des débits du Rhône est déjà là, mais la situation est incomparable avec "ses petits affluents" indique le directeur de l'Agence régionale de l'eau.

Ce n'est pas simple à mener ce combat du changement climatique et des périodes comme ça nous aide à accélérer les choses.

Si la sécheresse que nous traversons actuellement "nous contraint à accélérer", elle aide aussi l'Agence régionale de l'eau. Car pour motiver les investissements nécessaires pour faire face au changement climatique, "on a surtout besoin que culturellement, on évolue" estime Nicolas Alban, "c'est sans doute ça aujourd'hui le plus gros frein et la sécheresse nous aide à faire prendre conscience aux gens, aux élus, aux citoyens qu'on a une urgence et qu'il faut mener des actions."