Sécheresse : en Isère, la Chambre d'agriculture veut "réserver un peu d'eau" pour les producteurs

L'irrigation des cultures et des champs est soumise à des restrictions et des limitations, lors des épisodes de sécheresse. L'eau est pourtant nécessaire pour sauver les cultures mais les nappes phréatiques sont souvent trop basses (illustration). Agriculture.

Les restrictions d'eau se préparent déjà, annonce ce mercredi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, avec des mesure "softs" dès le mois de mars . Dans ce contexte, les agriculteurs isérois sont inquiets. "Produire des denrées agricoles sans eau, ce n'est pas possible", rappelle sur France Bleu Isère Jean-Claude Darlet, le président de la chambre d'agriculture de l'Isère, invité de France Bleu ce mercredi 22 février.

France Bleu Isère - L'Isère sera bien présente au Salon de l'agriculture ? Pourquoi est-ce important d'y être ?

Jean-Claude Darlet - Nous serons bien présents à Paris, au Salon de l'agriculture, avec des éleveurs, des producteurs, des transformateurs pour représenter l'agriculture iséroise à Paris. C'est surtout un lieu de communication et d'échanges avec le consommateur, qu'il soit de France ou européen, pour faire passer des messages importants. Parce qu'aujourd'hui on a un consommateur très partagé entre bien se nourrir, mais aussi avec l'inflation, il fait des choix dans ses achats. Et souvent ses choix ne sont pas faits sur une alimentation de qualité.

Justement, le contexte parlons-en contexte : crise de l'énergie, sécheresse, inflation... Comment se porte aujourd'hui l'agriculture iséroise dans ce contexte-là ?

On est quand même sur une difficile période. Parce qu'on en gros, on a su s'adapter à toutes les demandes sociétales. Et malheureusement, le consommateur ne respecte pas ce qu'il demande : plus de bio, plus de local, plus de production fermière...

...Et pourtant la part du bio diminue !

Oui de façon importante, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des productions non vendues en bio ou qui ne se vendent plus. Donc c'est quand même un souci important. Quel modèle d'agriculture demain par rapport à tout cela ?

Vous parlez de productions qui se vendent pas. Quelle filière en Isère est la plus en danger ?

C'est typiquement le cas de la noix de Grenoble, qui en bio se vend encore moins bien qu'en conventionnel. On a quand même des responsables qu'on peut pointer. En premier lieu les industries agroalimentaires qui souvent n'utilisent pas dans leurs produits transformés les produits issus de notre pays, de France et de notre région. Et puis, bien entendu, les distributeurs qui, eux, gardent tranquillement leurs marges et font payer les conséquences toujours aux mêmes qui sont les producteurs.

Il y a en ce moment des négociations avec la grande distribution. Vous les appelez à un effort ?

À un moment, il va falloir que chacun prenne sa part pour pouvoir amener des produits de qualité aux consommateurs. Mais il faut qu'on arrête que le producteur soit toujours celui qui en paye les conséquences.

On parle aussi beaucoup de sécheresse en ce moment. Etes-vous inquiet quand on voit le manque d'eau, les restrictions d'eau par endroits ? Vous craignez des restrictions plus importantes à venir ?

On est encore tôt dans l'année, mais c'est vrai qu'on vient de vivre une année 2022 très sèche où déjà on avait des pressions d'eau très importantes. Et si on repart en 2023 avec déjà des déficits importants d'entrée, on risque d'aller demain vers des problèmes très importants de production agricole. Parce que si on ne nous réserve pas un peu d'eau pour l'agriculture, je suis désolé, mais produire des denrées agricoles sans eau, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il va falloir un jour ou l'autre dans notre société qu'on choisisse si on veut une souveraineté alimentaire ou bien si on veut utiliser l'eau pour d'autres productions peut être moins primordiale que l'alimentation.

Il y avait justement des manifestations d'agriculteurs hier à Lyon, mais aussi dans le Sud-Ouest, où des agriculteurs réclament des garanties de prélèvement d'eau. Demandez-vous également à la préfecture de l'Isère des garanties sur votre accès à l'eau ?

Oui, tout à fait. Alors on a la chance en Isère d'avoir un organisme de gestion unique, de gestion quantitative de l'eau, avec une connaissance très précise des consommations des agriculteurs et des quantités d'eau par bassins de ressources. Mais on demande que l'ensemble des utilisateurs d'eau fassent le même effort que l'agriculture depuis 25 ans, pour être le plus à même de gérer la ressource, essentielle pour tout un chacun.