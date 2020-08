Sécheresse en Isère : "la situation des nappes et des cours d’eau s’est effondrée en août" dit la préfecture

La fédération des Alpages en parlait hier, dans le Vercors : il a tellement manqué de précipitations cette année, que les estives se termineront trois semaines ou un mois plus tôt que prévu. Pour la Préfecture de l'Isère, la situation devient vraiment compliquée. De nouvelles mesures sont donc en vigueur à compter du 28 août 2020.

Dans un communiqué "point de situation" elle écrit : "La situation des nappes et des cours d’eau s’est effondrée en août à cause de la canicule, du vent et la quasi-absence de pluies. Une sécheresse automnale est à craindre. Les eaux souterraines et superficielles des 4 vallées, du Guiers, les eaux superficielles de la Galaure-Drôme des Collines ainsi que les eaux souterraines de l’Est-Lyonnais, de Bièvre-Liers-Valloire et de la Molasse sont en alerte renforcée (niveau 3/4) ; les eaux superficielles et souterraines de la Bourbre, de l’Isle Crémieu, du Grésivaudan, de la Romanche, du Drac, du Vercors, de Paladru-Fure et les eaux superficielles de l’Est Lyonnais et de Bièvre-Liers-Valloire sont en alerte (niveau 2/4) ; la rivière Isère en vigilance (niveau 1/4)".

La vigilance

C'est le niveau 1/4.

Il ne s’accompagne d’aucune mesure de restriction mais chaque citoyen et chaque usager est invité à être vigilant et économe dans sa consommation d’eau. Faire preuve de civisme dans sa consommation quotidienne d’eau c’est préserver pour chacun les biens précieux que sont la ressource en eau et les milieux aquatiques.

La situation d’alerte

C'est le niveau 2/4. Il impose notamment les restrictions suivantes sur les usages de l’eau :

Pour tous :

Interdiction du lavage des voitures hors stations professionnelles

Interdiction du remplissage des piscines de plus de 5m³ à usage privé

Interdiction d’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des golfs, et des stades et espaces sportifs, de 9H00 à 20H00 (sauf dispositions spécifiques pour l’irrigation)

Réduction de moitié du débit dérivé alimentant les plans d’eau et des étangs par rapport au débit dérivé autorisé

Interdiction de manœuvrer des ouvrages hydrauliques entraînant des lâchers d’eau

Interdiction d’effectuer des travaux dans le lit du cours d’eau destinés à accroître ou maintenir le prélèvement

Pour les communes :

Interdiction de laver les voiries

Interdiction de faire fonctionner les fontaines publiques en circuit ouvert sur l’eau potable

Pour l’agriculture :

Baisse de 15 % des prélèvements agricoles autorisés pour l’irrigation

Pour les autres prélèvements (hors irrigation ou assimilés domestiques) interdiction de prélever de 9h à 20h

Pour l’industrie :

Respect du niveau 1 de restriction sécheresse explicité dans les arrêtés individuels d’autorisation d’exploitation des industriels (installations classées pour la protection de l’environnement)

Pour les gestionnaires de réseau d’eau potable :

Renforcement du suivi des niveaux des captages et des forages d’eau potable, transmission des données à l’administration.

La situation d’alerte renforcée

Le niveau 3/4. Ilimpose les mêmes restrictions que l'alerte, complétées par les restrictions suivantes :

Pour tous :

Interdiction du lavage des voitures hors stations professionnelles équipées de lance « haute pression » ou recyclage de l’eau

Interdiction de laver les réservoirs pour l’Eau Potable

Interdiction d’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, et espaces sportifs

Interdiction d’arrosage des golfs, des jardins potagers et des stades de 9H00 à 20H00 (sauf dispositions spécifiques pour l’irrigation)

Interdiction d’alimenter et vidanger les plans d’eau

Interdiction de contrôler les points d’eau incendie

Pour l’agriculture :

Baisse de 30 % des prélèvements agricoles autorisés pour l’irrigation

Pour les autres prélèvements (hors irrigation ou assimilés domestiques) interdiction de prélever de 9h à 20h

Pour l’industrie :