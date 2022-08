Sécheresse : en Isère, le ministre de l'Ecologie indique que d'autres restrictions d'eau "sont sur la table"

Le mois de juillet 2022 est le plus sec depuis 1959. C'est le constat fait ce lundi 1er août par le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, Christophe Béchu, en visite à Vinay (Isère). Il annonce également que d'autres restrictions d'eau "sont sur la table".

Le mois de juillet 2022 est le mois de juillet le plus sec depuis le début des relevés en France en 1958-1959, a indiqué ce lundi 1er août le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, Christophe Béchu, en visite à Vinay dans une exploitation agricole. Une visite en plein épisode de sécheresse, avec des restrictions d'usage de l'eau dans 93 départements de France, dont l'Isère. Et ces restrictions pourraient encore être renforcées, "c'est sur la table" indique en tout cas le ministre.

Difficile exercice d'"en-même-temps" pour le nouveau ministre, qui a été accueilli en Isère, au bord d'un cours d'eau à sec, la Drevenne, par plusieurs intervenants, aux enjeux parfois divergents : pêcheurs, agriculteurs, militants environnementaux... Au pied du Vercors, on est aussi dans le pays de la noix. Il y avait donc des producteurs et le président de l'association des irrigants de l'Isère, Jean-François Charpentier, a interpellé le ministre sur leurs quotas d'eau : "On va continuer d'arroser nos cultures, tant pis, on dépassera peut-être", a-t-il lancé au ministre... En face, le président de la fédération de pêche ou les agents de l'Office français de la Biodiversité manquent de s'étrangler... Christophe Béchu appelle et "dialogue avec toutes les parties prenantes" et il tente de mettre tout le monde d'accord. "Quand on est au moment de la sécheresse, l'une des questions est celle du partage entre les différents besoins, comment on alloue la ressources. Et donc de savoir s'il faut aller plus loin dans les interdictions d'arrosage, etc....", suggère le ministre avant de rapidement botter en touche : "Moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi de savoir en amont quelles décisions prendre pour éviter de se retrouver dans cette situation-là". "Le sujet c'est de savoir comment comment nourrir les hommes".

Le président de l'association des irrigants de l'Isère, Jean-François Charpentier, a interpellé le ministre sur leurs quotas d'eau © Radio France - Théo Hetsch

450 contrôles des restrictions d'eau en Isère, une soixantaine de poursuites

"De nouvelles restrictions d'eau sont sur la table" explique pourtant le ministre un peu plus tard, lors d'un déplacement au stade municipal Gerifondière à Vinay, où l'herbe jaunie au soleil. Et en même temps, il assure aux agriculteurs que "le sujet c'est de savoir comment, avec les autorisations en cours, de façon intelligente, on arrive à nourrir les hommes". A côté, des agents de l'Office français de la Biodiversité, chargés justement du contrôle des restrictions d'eau, écoutent attentivement. Ils ont réalisé depuis le début de l'été environ 450 contrôles. Moins d'une soixantaine ont donné lieu à des poursuites administratives voire, dans les cas les plus graves, des poursuites judiciaires.

Le ministre Christophe Béchu, avec le préfet de l'Isère (gauche) Laurent Pruvost et des agents de l'Office français de la Biodiversité (OFB), chargés des contrôles des restrictions d'eau. © Radio France - Théo Hetsch

La visite se poursuit dans une entreprise de la métropole grenobloise, à Save Innovations, sur les investissements possibles dans les entreprises pour limiter l'usage de l'eau.