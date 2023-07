Sécheresse en Isère : le nord du département passe en alerte

Il a eu beau pleuvoir ces dernières semaines, et parfois fort, l'eau reste un sujet de préoccupation en Isère. Selon la préfecture "les pluies printanières, les épisodes orageux fréquents, notamment à proximité des reliefs du Sud Isère, et la fonte des neiges ont permis aux eaux superficielles et aux nappes de se maintenir globalement à des niveaux acceptables" mais elle précise que "l’absence d’évènements pluvieux significatifs et la hausse des températures pour le mois de juillet risquent cependant d’accentuer la baisse du niveau des cours d’eau déjà constatée". Les pluies ont également été irrégulières dans le département et ainsi le Nord-Isère "reste déficitaire en précipitations".

De nouvelles recommandations et de nouvelles restrictions

Partant de cela le dernier comité départemental de l'eau a conduit le Préfet de l'Isère à prendre de nouvelles mesures. Le nord du département est placé en "alerte sécheresse" et certaines de ses eaux souterraines en "alerte renforcée". En Sud-Isère les grands cours d'eau que sont l'Isère, le Drac et la Romanche se portent mieux mais sont tout de même placés en "vigilance". Ces classements s'accompagnent de mesures de restrictions d'usages de l'eau qui doivent être affichées en mairie des communes concernées. Vous avez les détails d'ores et déjà ci-dessous.

Les détails par niveaux et par communes

A chaque niveau d'alerte correspondent des mesures pour les particuliers (jardins, piscine, nettoyage...) et pour les professionnels (agriculteurs et entreprises).

Nouvelles mesures concernant la sécheresse - Préfecture de l'Isère

Rappel du niveau 1 de vigilance et les communes concernées © Radio France - Préfecture de l'Isère

Communes au niveau 1 de vigilance (suite) - Préfecture de l'Isère

Communes vigilance 1 (fin) et rappel des mesures du niveau 2 - Préfecture

Communes au niveau 2 d'alerte sécheresse - Préfecture de l'Isère

Commune au niveau 2 alerte sécheresse et rappel des mesures Niveau 3 alerte renforcée - Préfecture de l'Isère