Sécheresse en Isère : les mesures d'économie d'eau renforcées dans certains secteurs

Les pluies de la fin du mois de juillet n'auront pas suffi à sortir de la sécheresse en Isère. La préfecture a donc décidé ce lundi 7 août de renforcer les mesures d'économie d'eau dans certains secteurs du département. C'est dans le nord du département que la situation se dégrade le plus, avec un passage au niveau 3 d'alerte pour la sécheresse, c'est-à-dire en "alerte renforcée". Dans le sud de l'Isère, certaines zones sont désormais placées en "alerte" (niveau 2). En revanche, la situation se stabilise dans les massifs, dans le Vercors, en Belledonne, en Chartreuse et en Oisans.

ⓘ Publicité

Le nord du département en "alerte renforcée"

L'alerte renforcée concerne les eaux souterraines de la Bourbre, de Bièvre-Liers Valloire, de Sanne-Varèze et des 4 vallées et Chambaran, mais également les eaux superficielles des secteurs Sanne-Varèze et 4 vallées-Chambaran ainsi que les nappes souterraines de l'ouest de l'Isère. Pour ces zones, des mesures de restrictions d'eau plus importantes sont mises en place :

l'interdiction de laver sa voiture chez soi, de nettoyer la façade de sa maison ou sa toiture, ou encore de remplir sa piscine en journée de 7h à 23h

l'interdiction d'arroser les jardins en journée, notamment les potagers de 9h à 20h

Les plans d'eau ne peuvent pas non plus être remplis, les fontaines doivent être à l'arrêt et les golfs ne sont pas non plus arrosés. Des restrictions s'appliquent aussi pour les agriculteurs qui doivent baisser de 50% leurs prélèvements destinés à l'irrigation de leurs cultures. Une baisse de 25% est imposée aussi aux industriels.

Une situation plus contrastée dans le sud

Le sud n'échappe pas à la sécheresse mais à un moindre niveau. Les terrasses rive gauche Isère, le Trièves-Matheysine et Paladru-Fure sont placés en "alerte", soit le niveau 2.

En revanche, la situation reste stable dans les massifs. Le Vercors, Belledonne, la Chartreuse et l'Oisans restent en niveau dit de vigilance, explique la préfecture, sans mesures de restriction particulières même si les habitants sont invités à économiser au maximum l'eau.

Tous les détails de ces mesures sécheresse sont à retrouver sur le site de la préfecture juste ici.