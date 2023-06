Sécheresse en Lorraine : situation "assez sévère" pour certains cours d'eau, mais pas autant qu'en 2022

Un an après la sécheresse historique de 2022, et l'été le plus chaud jamais enregistré en France , se dirige-t-on vers un scénario similaire pour 2023 ? Depuis ce lundi 26 juin, la Moselle est placée en alerte sécheresse par la préfecture, le deuxième seuil de vigilance. C'est déjà le cas depuis quelques jours pour la Meurthe-et-Moselle et les Vosges . De premières mesures de restriction entrent en vigueur, notamment concernant l'arrosage des jardins et le lavage des voitures.

ⓘ Publicité

Pourtant, la situation n'est pas encore aussi inquiétante qu'en 2022. À la même période l'an dernier, la Moselle-ouest, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges figuraient en orange sur la carte de suivi d'étiage des eaux de surface , réalisée par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). Autrement dit, le plus bas niveau des rivières était considéré comme sévère dès la fin juin.

Un an plus tard, la carte de suivi de ces étiages se colore plutôt en jaune pour ces mêmes territoires. Certes les niveaux d'eau sont en-dessous de la normale pour la saison, surtout sur la Moselle amont et aval, la Meurthe et la Seille, mais ce phénomène survient avec deux semaines de retard par rapport à 2022, et dans des proportions moins importantes.

Une pluviométrie favorable en mars-avril

Cette très légère accalmie est due à la météo. Même s'il n'a quasiment pas plu entre fin janvier et début mars en Lorraine, les précipitations ont ensuite été importantes sur les mois de mars et d'avril. Cette pluviométrie marquée a notamment permis aux nappes phréatiques de se recharger un peu . Mais cela reste insuffisant, car la sécheresse de l'été 2022 a en quelque sorte "endetté" nos cours d'eau souterrains. Il faudrait à nouveau des semaines de pluie pour retrouver un niveau considéré comme normal.

Le niveau des nappes phréatiques en Lorraine était entre bas et modérément bas le 20 juin dernier. © Visactu

"Dès qu'il s'arrête de pleuvoir pendant une période relativement longue, on arrive assez rapidement dans des situations un peu critiques", explique Didier François, ingénieur de recherche au laboratoire Loterr , le centre de recherche en géographie de l'université de Lorraine. "C'est un peu le cas actuellement : on a beaucoup de stations qui commencent à atteindre des niveaux de débit assez sévères."

À lire aussi Sécheresse : la situation des nappes phréatiques jugée "satisfaisante" en ce début mai

Seul indicateur plus inquiétant qu'à la même période l'an dernier : l'état d'assèchement de certains secteurs de la Lorraine. En 2022, l'écoulement de l'eau n'était plus visible sur huit sites d'observation de la région. Aujourd'hui, douze lieux sont concernés, dont onze en Moselle, selon les données compilées par l'Observatoire national des étiages .

"Il n'y a plus de moyenne"

Ces alertes sécheresse se multiplient depuis quelques années, et il va falloir s'y habituer. "On a beaucoup tablé sur le fait que le climat était, comme on dit, stationnaire, qu'il ne bougerait pas", indique Didier François. "Moi, pendant mes études, on faisait toujours cette hypothèse statistique en étudiant une moyenne, assez immuable, qui nous permettait de dire si c'était plutôt sec ou plutôt humide."

Le risque de sécheresse en 2023 était plutôt faible au mois de mai en Lorraine. © Visactu

Or, l'ingénieur de recherche du laboratoire Loterr constate que depuis 2015, et cette succession d'années sèches dans la région, "cet état de stationnarité, on ne le retrouvera certainement plus. Donc il faut s'adapter", assure-t-il, "et il faut surtout essayer de changer les référentiels statistiques qu'on utilise. La moyenne qu'on doit désormais utiliser, il faut la calculer sur des années beaucoup plus récentes, représentatives du climat à venir."