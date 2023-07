Sécheresse en Mayenne : alerte renforcée de Voutré à Saint-Denis-d'Anjou

La situation de sécheresse est alarmante en Mayenne en particulier sur le bassin Sarthe Aval à l'Est du département, un territoire qui s'étend de Voutré à Saint-Denis-d'Anjou. L'alerte renforcée a été déclenchée. Des mesures de restrictions de l'usage de l'eau sont donc applicables : interdiction totale de l'arrosage des espaces verts sauf entre 20h et 8h, interdiction d'arroser les jardins potagers entre 8h et 20h, interdiction de remplir ou de vidanger les piscines privées.

