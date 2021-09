Sécheresse : en Mayenne, alerte renforcée sur la bassin de la Sarthe aval

Dans le Sud-Est mayennais, le bassin de la Sarthe aval, entre Sainte-Suzanne et Grèz-en-Bouère, la Préfecture appelle les habitants à restreindre leurs utilisations de l'eau. Cette zone est passée en alerte renforcée : l'arrosage des cultures et des jardins, le lavage des voitures et le remplissage des piscines sont strictement interdits. Les autorités donnent la même consigne pour le bassin de l'Oudon dans le Sud-Ouest du département. Dans les autres territoires de la Mayenne, la vigilance sécheresse reste de mise, sans aucune restriction.

►► Communes du bassin de la Sarthe aval

Arquenay, Assé-le-Bérénger, Bannes, Beaumont-Pied-de-Boeuf, Blandouet-St-Jean, Bouère, Bouessay, Chéméré-le-Roi, Cossé-en-Champagne, Grez-en-Bouère, La Bazouge-de-Chéméré, La Cropte, Le Bignon-du-Maine, Le Buret, Meslay-du-Maine, Préaux, St-Brice, St-Charles-la-Forêt, St-Denis-d’Anjou, St-Denis-du-Maine, St-Georges-le-Fléchard, St-Georges-sur-Erve, St-Léger-en-Charnie, St-Loup-du-Dorat, St-Pierre-sur-Erve, Ste-Suzanne-et-Chammes, Saulges, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Vaiges, Val-du-Maine, Voutré.