Sécheresse en Mayenne : des maisons fissurées et une indemnisation très longue

Les effets du réchauffement climatique sont visibles jusque sur les façades de votre maison. Les fortes chaleurs de cet été ont abîmé bon nombre de pavillons en Mayenne. Les villes de Laval et Saint-Berthevin souhaitent que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu et que les particuliers puissent être à terme indemnisés. Les deux communes ont donc besoin que les habitants leur envoient des photos des différents sinistres sur leurs habitations.

Façades et terrasses abîmées

À Saint-Berthevin Marie vit depuis un demi-siècle dans sa maison de centre-ville. Et les fissures sont visibles depuis le trottoir. "Par la chaleur, il y a eu un glissement de terrain qui m'a provoqué un écrasement de mes tuyaux qui viennent jusqu'au compteur d'eau. Quelqu'un est donc venu réparer mais j'ai des fissures tout le long de la maison, en haut et en bas" montre-t-elle.

Même sa terrasse est fissurée. La septuagénaire inquiète, a donc envoyé un dossier à la mairie et à Laval Agglomération avec plusieurs photos. "Il suffit que je sorte un peu vite de chez moi et je risque de tomber. Il y a quand même un sacré décalage au sol" raconte l'habitante.

Les maisons d'époque davantage impactées

Les maisons construites dans les années 70 et 80 sont surtout concernées observe David Magnien, responsable de l'agence de rénovation O2 travaux à Laval. "Aujourd'hui, on descend au minimum à -60 mètres de profondeur par rapport aux terrains naturels pour construire une maison. Et dans le temps, ça n'était pas fait comme ça. On descendait à -40 ou beaucoup moins" explique le professionnel qui malgré tout indique que le danger, en cas de fissures, n'est pas imminent. "Bien souvent c'est d'abord l'enduit qui fissure. Les murs ne sont pas encore trop impactés. C'est plus un problème esthétique que structurel mais il faut intervenir vit malgré tout car les fissures favorisent les infiltrations d'eau".

Si votre logement est concerné, il faut envoyer un dossier avec vos photos à votre mairie (à l'adresse permanencesdumaire@laval.fr, si vous résidez à Laval). Les assurances ne prendront en charge le sinistre que si l'état de catastrophe naturelle est reconnu. Une procédure qui peut prendre plusieurs mois.