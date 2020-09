Sécheresse en Mayenne : la gestion de l'usage de l'eau, dossier crucial dans les années à venir

Il pleut ce week-end en Mayenne mais ce ne sera probablement pas suffisamment pour en finir avec la sécheresse. La situation des cours d'eau, dans le département, est critique, partout, dans tous les bassins hydrographiques, Mayenne, Sarthe, Oudon.

Des périodes intense de sécheresse, ce n'est pas nouveau mais elles ont tendance à s'amplifier. Quelles solutions pour atténuer à l'avenir ce phénomène climatique qui pose de gros problèmes pour l'agriculture et pour nous tous, consommateurs ?

Tentative de réponse avec Christine Cadillon, la responsable du service eau et biodiversité à la Préfecture de la Mayenne : "les tensions concernent davantage le Sud du département même si on en observe cette année dans le Nord et à l'Est. C'est une réflexion globale qui doit être menée sur la question des économies d'eau, sur la question des moyens à mettre en oeuvre pour réduire la consommation, sur la question de variétés agricoles moins consommatrices. On ne peut pas dire que rien n'est fait mais il faut accentuer encore plus les recherches de solutions. Avoir davantage de retenues d'eau ? C'est un sujet dont tout le monde parle pour sécuriser les cultures agricoles. On peut imaginer des retenues supplémentaires. Il peut y avoir bien-sûr des stockages d'eau pour un certain type d'agriculture et des stockages pour l'eau potable et d'autres bénéficiaires".

La Préfecture de la Mayenne a renforcé ses mesures de restrictions. Dans toutes les communes sont désormais interdits notamment l'irrigation des grandes cultures, l'arrosage des massifs floraux, des terrains de sports et de loisirs, des espaces verts, des pelouses et des potagers.