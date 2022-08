Sécheresse en Mayenne : la liste des restrictions mises en place par la préfecture

La préfecture de la Mayenne renforce les restrictions liées à l'usage de l'eau. Désormais, il est interdit de laver sa voiture dans une station de lavage dans tout le département. Les prévisions de Météo France risquent d'aggraver la situation dans les prochaines semaines. Depuis début juillet, des restrictions d'usage de l'eau étaient déjà en vigueur dans une partie de la Mayenne. Désormais, elles concernent l'ensemble du territoire car l'ensemble des bassins sont soit en seuil de crise ou en seuil d'alerte renforcée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Aujourd'hui c'est l'affaire de tous les concitoyens", explique le sous-préfet Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, en charge des questions liées la gestion de l'eau. "Une goutte d'eau est une goutte d'eau et il existe des actions simples au quotidien pour réduire sa consommation", ajoute Samuel Gesret. En cas de non-respect des règles, la contravention peut atteindre jusqu'à 1 500 euros.

Aucune rupture d'eau potable dans le département

Actuellement, et malgré la sécheresse importante dans le département, toutes les communes mayennaises ont un accès direct à l'eau potable. "Nous n'avons pas de commune qui souffre de l'approvisionnement en eau potable. On a eu quelques difficultés dans certaines communes, mais grâce à une réponse rapide de la Préfecture de la Mayenne et du Département, la situation s'est vite résorbée", explique le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, en charge des questions liées la gestion de l'eau.

à lire aussi Sécheresse en Mayenne : il est désormais interdit de nettoyer sa voiture dans une station de lavage

Si, comme le prévoit Météo France, aucune pluie ne s'abat sur le département avant octobre, la situation va se tendre encore un peu plus. Le préfet de la Mayenne déclenchera alors le plan ORSEC, Organisation de la Réponse de Sécurité Civile. En clair, des bouteilles d'eau et des citernes seront distribuées à la population.

L'ensemble des bassins de la Mayenne sont en seuil de crise ou seuil d'alerte renforcée face à la sécheresse. - Préfecture de la Mayenne

Restrictions concernant l'arrosage, le nettoyage et le remplissage

Interdiction d'arroser les pelouses et les massifs de fleurs

Interdiction d'arroser un jardin et un potager entre 8h et 20h

Interdiction d'irriguer les espaces verts

Interdiction d'arroser les terrains de golf sauf "les greens" entre 20h et 8h

Interdiction de laver un véhicule chez les particuliers et les professionnels (station de lavage)

Interdiction de nettoyer les façades, les toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées

Interdiction de remplir ou de remettre à niveau une piscine

Interdiction de remplir ou de remettre à niveau un plan d'eau, sauf dans les bassins Sarthe amont et Sarthe aval

Restrictions liées au milieu agricole et à l'industrie

Pour les professionnels du monde agricole, certaines dérogations existent. Dans les bassins Mayenne amont ouest, Mayenne amont est, Mayenne médiane et aval et le bassin de l'Oudon, les agriculteurs et les maraichers peuvent irriguer les cultures entre 20h et 8h du matin à condition que l'eau provienne d'un puit privé et non de l'eau potable collective. Pour les bassins Sarthe amont et aval, la restriction se limite à l'heure d'arrosage : entre 20h et 8h du matin.

Les industriels sont aussi appelés à la plus grande vigilance et au respect des règles. "C'est du cas par cas et on discute avec les principaux consommateurs d'eau de notre département", affirme le sous-préfet Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne.

Les promenades dans les bois et forêts du département sont également interdites depuis le mercredi 3 août entre 13 heures et 22 heures. Seules les personnes travaillant pour les services publics et les propriétaires de ces espaces forestiers sont autorisées à s'y rendre, malgré les restrictions.

Liste des communes concernées en fonction des bassins

Territoire de la Mayenne amont ouest : Brécé, Châtillon-sur-Colmont, Colombiers-du-Plessis, Couesmes-Vaucé, Désertines, Fougerolles-du-Plessis, Gorron, Hercé, La Dorée, Landivy, Le Pas, Lesbois, Montaudin, Oisseau, Pontmain, Saint-Aubin-Fosse-Louvain, Saint-Berthevin-la-Tannière, Saint-Éllier-du-Maine, Saint-Mars-sur-Colmont, Saint-Mars-sur-la-Futaie, Soucé, Vieuvy.

Territoire de la Mayenne amont Est : Ambrières-les-Vallées, Chantrigné, Charchigné, Chevaigné-du-Maine, Couptrain, Crennes-sur-Fraubée, Javron-les-Chapelles, La Pallu, Lassay-les-Châteaux, Le Ham, Le Horps, Le Housseau-Brétignolles, Le Ribay, Lignières-Orgères, Madré, Neuilly-le-Vendin, Pré-en-Pail-Saint-Samson, Rennes-en-Grenouilles, Saint-Aignan-de-Couptrain, Saint-Calais-du-Désert, Saint-Cyr-en-Pail, Saint-Julien-du-Terroux, Sainte-Marie-du-Bois, Thuboeuf, Villepail.

Territoire de la Mayenne médiane et aval : Ahuillé, Alexain, Andouillé, Argentré, Aron, Astillé, Bais, Bazougers, Belgeard, Bierné-les-Villages, Bonchamp-lès-Laval, Bourgon, Brée, Carelles, Chailland, Châlons-du-Maine, Champéon, Champgenéteux, Changé, Château-Gontier-sur-Mayenne, Châtelain, Chemazé, Commer, Contest, Coudray, Daon, Entrammes, Ernée, Évron, Forcé, Fromentières, Gennes-Longuefyue, Gesnes, Grazay, Hambers, Hardanges, Houssay, Jublains, Juvigné, L’Huisserie, La Baconnière, La Bazoge-Montpinçon, La Bazouge-des-Alleux, La Bigottière, La Brûlatte, La Chapelle-Anthenaise, La Chapelle au Riboul, La Chapelle-Rainsouin, La Croixille, La Gravelle, La Haie-Traversaine, La Pellerine, La Roche-Neuville, Larchamp, Launay-Villiers, Laval, Le Bourgneuf-la-Forêt, Le Genest-Saint-Isle, Lévaré, Livet, Loupfougères, Louverné, Louvigné, Maisoncelles-du-Maine, Marcillé-la-Ville, Martigné-sur-Mayenne, Mayenne, Ménil, Mézangers, Montenay, Montflours, Montigné-le-Brillant, Montreuil-Poulay, Montsûrs-St-Cénéré, Moulay, Neau, Nuillé-sur-Vicoin, Olivet, Origné, Parigné-sur-Braye, Parné-sur-Roc, Placé, Port-Brillet, Quelaines-Saint-Gault, Ruillé-Froids-Fonds, Sacé, Saint-Baudelle, Saint-Berthevin, Saint-Denis-de-Gastines, Saint-Fraimbault-de-Prières, Saint-Georges-Buttavent, Saint-Germain-d’Anxure, Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Hilaire-du-Maine, Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-Loup-du-Gast, Saint-Ouen-des-Toits, Saint-Pierre-des-Landes, Saint-Pierre-la-Cour, Sainte-Gemmes-le-Robert, Soulgé-sur-Ouette, Vautorte, Villiers-Charlemagne.

Territoire de la Sarthe aval : Arquenay, Assé-le-Bérenger, Bannes, Beaumont-Pied-de-Boeuf, Blandouet-St-Jean, Bouère, Bouessay, Chéméré-le-Roi, Cossé-en-Champagne, Grez-en-Bouère, La Bazouge-de-Chéméré, La Cropte, Le Bignon-du-Maine, Le Buret, Meslay-du-Maine, Préaux, St-Brice, Saint-Charles-la-Forêt, Saint-Denis-d’Anjou, Saint-Denis-du-Maine, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Léger-en-Charnie, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne-et-Chammes, Saulges, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Vaiges, Val-du-Maine, Voutré.

Territoire de la Sarthe amont : Averton, Boulay-les-Ifs, Champfrémont, Courcité, Gesvres, Izé, Ravigny, St-Aubin-du-Désert, St-Germain-de-Coulamer, St-Mars-du-Désert, St-Pierre-des-Nids, St-Thomas-de-Courceriers, Trans, Villaines-la-Juhel, Vimartin-sur-Orthe.

Territoire de l’Oudon : Athée, Ballots, Beaulieu-sur-Oudon, Bouchamps-les-Craon, Brains-sur-les-Marches, Chérancé, Congrier, Cosmes, Cossé-le-Vivien, Courbeveille, Craon, Cuillé, Denazé, Fontaine-Couverte, Gastines, La Boissière, La Chapelle-Craonnaise, La Roë, La Rouaudière, La Selle-Craonnaise, Laubrières, Livré-la-Touche, Loiron-Ruillé, Marigné-Peuton, Mée, Méral, Montjean, Niafles, Peuton, Pommerieux, Prée d’Anjou, Renazé, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint Cyr-le-Gravelais, Saint-Erblon, Saint-Martin-du-Limet, Saint-Michel-la-Roë, Saint-Poix, Saint-Quentin-les-Anges, Saint-Saturnin-du-Limet, Senonnes, Simplé.