Sécheresse en Mayenne : les propriétaires et vendeurs de piscines ne veulent pas être des boucs émissaires

Malgré les pluies de ces derniers jours en Mayenne, le risque de sécheresse pour cet été est considéré comme fort pour notre département, d'après la préfecture. Comment économiser l'eau ? Comment préserver cette ressource ? À certains endroits de France, comme dans les Pyrénées-Orientales, le remplissage ou la remise à niveau des piscines privées est interdit jusqu'à nouvel ordre. En Mayenne, les vendeurs et les propriétaires ne veulent pas devenir des boucs émissaires.

ⓘ Publicité

Remplir sa piscine ou en acheter une, c'est un vrai dilemme aujourd'hui. Vincent, père de famille de Louverné, résume bien la situation. "La piscine est agréable l'été mais par rapport à la sécheresse, mieux vaut économiser l'eau c'est sûr". Dans son lotissement lavallois, nombreux sont les propriétaires de piscines hors-sol ou enterrées, comme Amélie. Difficile pour sa famille, malgré le contexte climatique, de s'en passer l'été.

Des efforts sont faits

"Il y a un côté plaisant pour les enfants, surtout quand on ne peut pas trop partir en vacances longtemps" explique-t-elle, sans pour autant négliger la problématique de la gestion de l'eau. "On essaye de la traiter au maximum en fait, pour justement la réutiliser. Les gestes que l'on fait au quotidien également font la différence" indique Amélie.

Investir dans une piscine, ce n'est pas faire un bras d'honneur à l'écologie. Arnaud Badets, co-gérant de la société Espace Piscine à Laval, estime que la technologie des bassins progresse. "On est tout à fait capable aujourd'hui, hormis le remplissage initial, de garder et de conserver son eau de piscine au moins une dizaine d'années sans problème. On peut la renouveler évidemment par le jeu des pluies aussi" déclare ce professionnel.

0,15% de la consommation nationale d'eau ?

Arnaud Badets ne veut pas être que toute une filière soit pointée du doigt et cite un chiffre de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa. Ces lieux de baignade ne représenteraient que 0,15 % de la consommation d'eau en France. "Aujourd'hui, on parle beaucoup des piscines, mais il faut savoir que la consommation de l'eau de la piscine en France, représente 0,15 % de la consommation nationale de l'eau. Aujourd'hui, les réseaux dans les villes perdent entre 20 et 30% d'eau régulièrement. C'est facile de jeter l'opprobre sur un fabricant de piscines ou un consommateur. On a un devoir de citoyen comme tous les autres et on doit faire attention. C'est à nous [professionnels, ndlr] aussi de trouver des systèmes qui permettent de limiter les consommations d'eau quand il y en a plus ou quand il y en a peu " développe Arnaud Badets.