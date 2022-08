Sécheresse en Meurthe-et-Moselle : les mesures de restriction prolongées jusqu'au 31 août

Les quelques pluies de ces derniers jours sont loin d'être suffisantes, la sécheresse et les risques incendies restent importants, selon la préfecture qui entre autre interdit encore pour deux semaines les feux d'artifice, les feux de la Saint-Jean, de fumer en forêt ...

Depuis le 12 août dernier, "compte tenu de la situation hydrologique du département", la préfecture de Meurthe-et-Moselle, a placé les zones "Moselle aval orne Nied et Seille" et "Moselle amont et Meurthe" en situation de crise sécheresse. Ce vendredi 19 août, le préfet décide de prolonger jusqu'au 31 août inclus, les mesures de "sécurisation pour limiter le risque d'incendie dans le département".

Selon les autorités, compte tenu de la grave sécheresse, depuis le début du mois de juillet, les pompiers de Meurthe-et-Moselle ont "recensé pas moins de 231 feux de végétaux, essentiellement des feux de broussailles/friche (189) et des feux de chaume (40), mais également 2 feux de forêt. La surface totale brulée cumulée sur l’ensemble des sinistres est évaluée à 110 hectares."

Les mesures de restriction rappelées par la préfecture de Meurthe-et-Moselle :

- interdiction de l’usage et du tir de feux d’artifices

- interdiction des lâchers de lanternes volantes sur tout le département

- interdiction des feux de type bûcher, feux de la Saint-Jean

- interdiction de l’usage du feu festif (de type feux de camp ou barbecue) en milieu naturel

- interdiction d’utilisation d’outils générateurs d’étincelles dans et à proximité d’un milieu naturel

- interdiction de faire un feu en forêt, y compris pour les ayants droits

- interdiction de tout brûlage des résidus agricoles

- interdiction de fumer en forêt

- interdiction à la circulation motorisée en forêt de 13h00 à 21h00