Sécheresse : en Nouvelle-Aquitaine, la situation est "très mauvaise, parfois catastrophique"

Le président de la région tire la sonnette d'alarme ce lundi matin sur franceinfo : en Nouvelle-Aquitaine, la situation des nappes phréatiques et des rivières est "très mauvaise, parfois catastrophique". "On se trouve avec des nappes qui sont à 30 ou 40 %" de leur niveau moyen, "parfois moins", ajoute Alain Rousset, également à la tête de l’assemblée dirigeante de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Il nuance toutefois : "Sur le littoral, les choses vont un peu mieux."

En Nouvelle-Aquitaine, les préfets ont déjà été "amenés à prendre des mesures de restriction par rapport à l'état des nappes phréatiques et des rivières", souligne-t-il. Dès "début février" et "en janvier". Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, réunit ce lundi des préfets afin de prendre des mesures de restrictions "soft" de l'usage de l'eau, dès le mois de mars.

"Une forme de sobriété qui ne mette pas en cause le cadre de vie"

Alain Rousset a été interrogé sur franceinfo : faut-il multiplier les bassines, réserves d'eau qui puisent dans les nappes phréatiques l'hiver pour arroser l'été ? "Il faut regarder le nombre de bassines, il faut regarder l'agriculture qui se fait derrière", a répondu Alain Rousset sans trancher. Il a souligné que "les agriculteurs ont commencé à réorienter leurs semis pour avoir des récoltes plus tôt dans l'année". Cela permet notamment d'"assurer une couverture végétale tout au long de l'année pour que le sol ne s'assèche pas".

Le point sur le niveau d'humidité des sols entre novembre et janvier dernier.

Le président de la région prône des mesures de restriction différenciées : "La question, c'est d'adapter les mesures de restriction à la zone, au sol et à la situation des nappes". "Il s'agit de d'inventer une forme de sobriété qui ne mette pas en cause le cadre de vie", explicite-t-il. "Il est évident que quand on voit des voitures lavées en pleine canicule, ou des grands réseaux d'arrosage en plein midi avec une évapotranspiration considérable, ce sont des pratiques qui doivent être arrêtées", pointe-t-il.

Au Salon de l'agriculture, samedi, le président de la République avait déjà appelé de ses voeux un "plan de sobriété" pour l'eau, sur le modèle de la "sobriété énergétique". "On sait qu'on sera confronté, comme on l'était l'été dernier, à des problèmes de raréfaction : plutôt que de s'organiser sous la contrainte au dernier moment avec des conflits d'usage, on doit planifier tout ça", a estimé Emmanuel Macron.