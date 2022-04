C'est un constat alarmant en région PACA. La sécheresse qui sévit a de lourdes conséquences sur les forêts, les arbres sont en souffrance et si on ne fait rien, certaines espèces pourraient disparaitre d'ici la fin du siècle souligne Maxime Cailleret, chargé de recherche à l'INRAE.

Sécheresse en Provence : "De plus en plus d'arbres meurent" alerte le chercheur Maxime Cailleret

La sécheresse a déjà de lourdes conséquences sur les forêts en Provence. Et le climat de ces dernières semaines ne fait qu'aggraver la situation qui pèse déjà depuis plusieurs années sur les arbres. Le constat que fait Maxime Cailleret, chargé de recherche à l’INRAE (l’Institut de recherche pour l’agriculture, l'alimentation et l'environnement), chercheur spécialisé dans l'écologie forestière : "Les arbres sont en mauvais état par rapport à l'accumulation de toutes les sécheresses qu'il y a eu ces 20 dernières années, qui sont de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes".

Depuis vendredi 1er avril les Bouches-du-Rhône sont en "vigilance" pour la sécheresse. Ce n'est pas la première fois qu'elle sévit au printemps mais c'est dangereux car la recharge en eau des sols devient limitée. Après une période de sécheresse les arbres et plantes récupèrent beaucoup moins. Les conséquences directes sont visibles. Aujourd'hui si vous partez vous balader et si vous observez les arbres, vous verrez que dans la région ils ont beaucoup moins de feuilles, les feuilles sont plus petites, et beaucoup de branches sont mortes.

"La plupart des arbres sont soit stressés soit dépérissant." - Maxime Cailleret

Toutes les forêts de la région touchées

Et la sécheresse n'épargne aucune forêt dans la région. Sont touchés : les hêtres et les sapins de la vallée de la Vésubie, du Mercantour et du Mont-Ventoux, les pins sylvestres des Baronnies ou du Verdon mais aussi toute la basse Provence avec les pins d'Alep et les chênes verts.

Et l'avenir semble assez sombre pour les forêts explique Maxime Cailleret : "Si le changement climatique est aussi rapide que ce qui est prévu, si on ne baisse pas nos émissions de gaz à effet de serre, certaines espèces vont avoir beaucoup de mal à s'adapter". Et le chercheur va plus loin, il estime qu'avant la fin du siècle, des espèces d'arbres auront complètement disparu.

Quelles solutions ?

Pour Maxime Cailleret, l'urgence est de lutter contre le réchauffement climatique. Mais selon lui, il faut à tout prix mieux adapter les forêts à ce changement en réduisant par exemple la densité forestière pour réduire la compétition entre les arbres pour avoir accès à l'eau, l'expérimentation est d'ailleurs menée à Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches-du-Rhône).

Il est important également d'augmenter dans le même temps la diversité forestière : planter des nouvelles espèces qui sont adaptées à la sécheresse.