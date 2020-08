Sécheresse en Provence : les restrictions pas toujours respectées

Depuis fin juillet, le Var et les Bouches-du-Rhône sont en alerte sécheresse. Certaines communes se trouvent même en vigilance renforcée, ce qui implique des restrictions d'eau, malheureusement pas toujours respectées.

Notre région est à sec. Après les vagues de chaleur des ces dernières semaines, et alors qu'il n'a pas plu depuis un mois et demi dans certains secteurs du Var et des Bouches-du-Rhône, les terres souffrent. Les deux départements sont d'ailleurs en alerte sécheresse depuis la fin juillet. Il est recommandé de limiter sa consommation d'eau pour les usages secondaires comme l'arrosage des pelouses ou le nettoyage des voitures.

Dans les Bouches-du-Rhône, Jouques et Peyrolles-en-Provence sont même en vigilance renforcée, comme la commune de Rians dans le Var (la seule commune du Var dans ce cas).

Des restrictions invisibles ?

Interdiction d'arroser, de remplir sa piscine, de nettoyer sa voiture, voilà pour les mesures qui sont mises en place. Pour les cultures, seules l'aspersion et le goutte-à-goutte sont autorisés dans les zones non-irriguées par le canal de Provence. Les services municipaux doivent donner l'exemple avec l'arrêt des fontaines de la ville et de l'arrosage.

Mais à Peyrolles, l'employé municipal se dit "au courant plus ou moins". "On ne m'a donné aucune information concernant les arrosages". Même chose pour les habitants, aucun n'est au courant et ne respecte donc la règle en cas d'alerte sécheresse "renforcée". Alors manque d'information ? Manque d'initiative de la part des citoyens ?

Les cultures souffrent... malgré le canal

"Les fraises sont riquiqui, les pommes ne grossissent plus", se désole Isabelle Bouvier, arboricultrice à Vidauban (Var). Les cultures en général deviennent plus compliquées chaque année, sauf pour ceux qui ont la chance d'être irrigués par le canal de Provence. Ces 5.500 kilomètres de canalisation distribuent de l'eau stockée l'hiver dans les barrages d'altitude ou dans le Verdon, le canal permet d'irriguer 6.000 exploitations agricoles.