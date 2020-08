Sécheresse en Sarthe : de nouvelles restrictions d'eau

Arroser la pelouse, laver sa voiture - même dans une station professionnelle, ou encore irriguer, pour les agriculteurs : c'est désormais interdit dans une bonne partie du département de la Sarthe, "en situation de crise" indique la Préfecture ce 12 août 2020. La sécheresse gagne du terrain.

Si vous ne savez pas de quelle zone d'alerte vous relevez, la liste des communes est sur le site de la préfecture de la Sarthe, à la page 22 de ce document qui détaille l'ensemble de la réglementation.

En raison de la sécheresse, cinq bassins versants sont en situation de crise en Sarthe ce 12 août 2020, avec à la clé plusieurs mesures de restrictions d'eau - Préfecture de la Sarthe

Les restrictions d'eau pour les secteurs en alerte renforcée

Sont concernés les bassins versants Anille-Veuve-Tusson, Braye, Dué-Narais, Sarthe amont et Vaige-Taude-Erve

Interdiction du remplissage des piscines individuelles sauf chantier en cours

L’arrosage des pelouses est interdit quelle que soit l’heure

L'arrosage des potagers n'est possible qu'entre 20 heures et 8 heures, l'arrosage des jardins non potagers est interdit quelle que soit l'heure

L’arrosage des golfs est interdit quelle que soit l’heure

Interdiction du lavage des véhicules sauf dans les stations professionnelles équipées de systèmes haute pression

Interdiction du nettoyage des terrasses et façade de 8h à 20h

La limitation des prélèvements agricoles est portée à 40 % des volumes autorisés

Les restrictions d'eau supplémentaires en situation de crise

Cela concerne cinq bassins versants : Affluents de la Sarthe Médiane, Argance, Aune, Vaudelle-Merdereau-Orthe et Vive-Parence

Remplir les piscines privées sauf chantier en cours

Laver les véhicules y compris dans les stations professionnelles, sauf pour des raisons sanitaires ou pour les véhicules prioritaires

Laver les voiries et nettoyer les terrasses et les façades hors impératif sanitaire ou sécuritaire et hors chantiers en cours

Arroser les pelouses

Arroser les jardins, y compris les potagers, quelle que soit l'heure

Irriguer les cultures

Pas encore de restriction mais un appel au civisme pour les autres secteurs

Le seuil de vigilance est atteint sur les bassins-versants de la Bienne, de la Gée, de l’Huisne, du Loir, de la Sarthe aval et de la Vègre.

Sur ces bassins, il est demandé à chacun de maintenir l’attention aux économies d’eau et de réduire autant que possible tous les usages accessoires de l’eau : lavage des véhicules, remplissage des piscines, arrosage des gazons et espaces verts… "Des mesures de restriction et de limitation des usages de l'eau sur ces bassins pourront être prises ultérieurement, selon l’évolution de la situation hydrologique", prévient la préfecture de la Sarthe.