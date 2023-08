Sécheresse en Sarthe : deux bassins en crise contre six la semaine dernière

Ce mercredi 2 août, la préfecture de la Sarthe met à jour les restrictions de l'usage de l'eau dans le département, qui touchent principalement le sud. La situation est moins critique que la semaine dernière puisque l'on passe de six à deux bassins en crise : ceux de l'Argance et de l'Aune.

Dans ces bassins, il est donc interdit de remplir une piscine, de laver sa voiture, de nettoyer sa terrasse ou ses façades ainsi que d'arroser son potager et sa pelouse. Les collectivités ont également l'interdiction d'arroser les espaces verts et les terrains de sport et de laver les voiries.

Trois bassins sont en alerte renforcée contre cinq la semaine dernière : celui des affluents de la Sarthe médiale, le bassin Anille-Veuve-Tusson et le bassin Vive-Parence. Dans ces zones là, toutes les interdictions ci-dessus sont également de mise, à part l'arrosage des potagers, qui est possible entre 20h et 8h. Cinq bassins restent en alerte : Braye, Dué-Narais, Gée, Loir, et Vaige-Taude-Erve. Là aussi, les restrictions de l'usage de l'eau sont identiques, à part l'arrosage des espaces verts, des pelouses et des terrains de sport qui sont autorisés entre 20h et 8h.

Huit bassins restent au niveau de vigilance : Bienne, Deux-Fonts, Huisne, Orne saosnoise, Sarthe amont, Sarthe aval, Vaudelle-Merdereau-Orthe et Vègre.