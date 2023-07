Sécheresse en Sarthe : il y a désormais six bassins en crise contre cinq la semaine dernière

De nouvelles restrictions d'arrosage en Sarthe à cause de la sécheresse

Malgré la pluie de ces derniers jours, la Sarthe est toujours en sécheresse sur plusieurs bassins. Au 24 juillet 2023, la préfecture de la Sarthe a enregistré des nouveaux niveaux d’alerte sécheresse :

Six bassins en crise : Aune, Affluents de la Sarthe médiane,Argance, Vive-Parence, Anille-Veuve-Tusson, Dué-Narais.

Cinq bassins en alerte renforcée : Gée, Vaige Taude Erve, Braye, Vègre, Sarthe amont.

Quatre bassins en alerte : Loir, Sarthe aval, Deux-Fonts, Huisne.

Trois bassins en vigilance : Vaudelle-Merdereau-Orthe, Bienne, Orne saosnoise.

Une zone qui concerne essentiellement le sud du Mans, avec un axe d'ouest en est du département. Sur ces secteurs, il y a des mesures de restriction ou d’interdiction des usages de l’eau qui continuent de s’appliquer. Ce sont des mesures qui concernent l’ensemble des usagers de l’eau aussi bien les particuliers, que les collectivités et les agriculteurs.

Un appel à faire des économies d'eau

Du coup, même si les Sarthois échappent à la canicule, les sols sont toujours secs. La préfecture de la Sarthe recommande une nouvelle fois à chacun de maintenir l’attention aux économies d’eau et de réduire autant que possible tous les usages accessoires de l’eau comme, par exemple, le lavage des véhicules, le remplissage des piscines, ou encore l'arrosage des gazons et des espaces verts.

La carte représentant ces bassins est sur le site de propluvia . Le site permet de connaître les restrictions qui s’appliquent durant cette période de sécheresse. Vous pouvez également retrouver le détail des différents arrêtés sur la page sécheresse de la DDT de la Sarthe .

Enfin pour savoir tout simplement si votre commune est concernée, le ministère a mis en service la plateforme "VigiEau" pour s’informer sur les restrictions sécheresse en cours localement, à partir d’une adresse précise.

