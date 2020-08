Sécheresse en Savoie : l'avant-pays savoyard et le bassin versant du lac du Bourget placés en alerte

La préfecture de Savoie place l'avant-pays savoyard et le bassin versant du lac du Bourget en alerte à la sécheresse. Le mois de juillet a été très sec sur la majorité du département et les dernières précipitations n'ont pas suffit à compenser le déficit accumulé.

La sécheresse prend de l'ampleur en Savoie. Après le bassin versant du Chéran, la préfecture place désormais l'avant-pays savoyard et le bassin versant du lac du Bourget en état d'alerte à la sécheresse. Depuis ce mardi 4 août, des mesures de restriction des usages de l’eau s’appliquent donc sur ces territoires :

Interdiction des prélèvements directs dans les cours d’eau ou dans les ressources souterraines (nappes, sources) pour des usages domestiques.

Interdiction de lavage des véhicules hors station de lavage, de remplissage des piscines privées, de fonctionnement des fontaines en circuit ouvert et de lavage des voiries, hors impératif sanitaire.

Un mois de juillet extrêmement sec

Au mois de juillet, il n'a pratiquement pas plu dans le département : entre 10 et 20 millimètres de pluie contre plus de 85 en temps normal. Les températures ont également été plus élevées que la normale et la pluie tombée ces derniers jours, notamment lundi 3 août, n'a clairement pas suffit à compenser le déficit accumulé. "L’état d’une grande partie des milieux aquatiques du département, déjà préoccupant mi-juillet, s’est fortement dégradé sur la fin du mois", souligne dans un communiqué la préfecture.

Les débits des cours d'eau préoccupants

Les débits des cours d’eau de plaine et de moyenne montagne sont devenus très inférieurs aux normales et n’ont localement plus été suffisants pour satisfaire pleinement aux besoins de la faune aquatique, ajoute la préfecture. Les cours d’eau de l’avant-pays savoyard et du bassin du lac du Bourget sont particulièrement concernés avec une situation préoccupante pour les bassins versants du Sierroz et de l’Hyères, dont le débit en fin de semaine dernière s’est rapproché de ceux atteints en 2003.

De plus, les prévisions météorologiques annoncent une nouvelle vague de chaleur et aucun épisode de pluie.