Sécheresse : en Seine-Maritime, le mois de mars va être déterminant

La pluie est de retour ce jeudi 23 février et elle était très attendue. La France métropolitaine a enchaîné 32 jours sans pluie, c'est-à-dire "quand le cumul des précipitations agrégé sur le pays est inférieur à 1 mm", indique Météo France. C'est la plus longue série depuis le début des mesures en 1959.

Cette sécheresse hivernale est telle dans les départements du sud que des mesures de restrictions d'eau pourraient être prises dès le mois de mars. En Normandie, la situation est moins alarmante mais reste sous étroite surveillance. En Seine-Maritime, la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) analyse en permanence l'état des cours d'eau et nappes phréatiques.

Des capteurs dans les nappes phréatiques

Dans les bureaux de la DDTM à Rouen, sur les cartes présentées par Cyril Teillet, responsable adjoint du service environnement, le département est découpé en neuf (et bientôt dix) zones définies par "cohérence hydrographique". "Dans chacune de ces zones, vous avez un capteur de référence pour l'eau souterraine et un capteur de référence pour le cours d'eau", explique Cyril Teillet. Ces capteurs permettent de mesurer les niveaux et les débits pour ensuite les comparer aux données des cinq, 10, 20 dernières années.

En Seine-Maritime, "on est assez bien nourris en eau parce qu'on a des nappes souterraines qui sont assez puissantes, on a sous les pieds une grosse réserve d'eau", poursuit Cyril Teillet. "Chez nous, ce qui va conditionner les choses, ce sont vraiment les nappes phréatiques parce que nos cours d'eau sont soutenus par ces nappes." La période de recharge de ces poches d'eau souterraines - de septembre à mars - est donc particulièrement importante.

"Il faudrait que le mois de mars soit relativement pluvieux"

Après une mauvaise recharge des nappes phréatiques en 2021-2022, "on partait avec un niveau des nappes qui était inférieur à la normale", souligne Cyril Teillet. La recharge cette année est donc particulièrement importante. Elle a bien commencé, avec une recharge hivernale "sur les mois de septembre à décembre plutôt bonne voire au-dessus des normales". Mais elle termine mois bien : "Janvier n'a pas été très pluvieux, février est relativement sec", note le responsable adjoint du service environnement de la DDTM.

Les dernières semaines de la recharge vont donc être déterminantes. "Pour avoir une idée précise de la situation dans laquelle on va se trouver avant d'entrer dans l'été, il faut attendre de voir ce qu'il va se passer au mois de mars, là on saura globalement si nos nappes sont suffisamment rechargées ou pas. Il faudrait que le mois de mars soit relativement pluvieux, s'il est sec, on va partir d'un niveau de nappe qui sera en dessous de la normale", indique-t-il.

Et si l'été qui arrive est lui aussi très sec, il pourrait y avoir des incitations à consommer moins d'eau, voire des restrictions.