Sécheresse en Touraine : des lâchers d'eau prudents en amont pour maintenir le débit de la Loire

Le niveau de la Loire est bas en Touraine. On peut le constater quotidiennement à la vue de ces bancs de sable qui grandissent au milieu du fleuve. "La saison des bas débits varie d'une année à l'autre. Quand ça commence en mai comme cette année, c'est précoce" analyse Benoît Rossignol, directeur ressource en eau à l'établissement public Loire.

La sécheresse du printemps et le manque de pluie l'hiver dernier, n'ont pas permis de constituer des réserves d'eau naturelle suffisantes. Les barrages permettent néanmoins de maintenir le débit dans les périodes les plus critiques. Deux sont essentiels au bassin de la Loire : celui de Naussac en Lozère et celui de Villerest près de Roanne. Ils permettent, par des lâchers d'eau, de soutenir en partie les débits de l'Allier et de la Loire. "Pour la Loire, le débit est soutenu en amont du barrage de Villerest depuis le 1er mai, explique Benoît Rossignol. C'est un barrage qui peut contenir 130 millions de mètres cubes d'eau. Celui de Naussac, 180 millions. Mais à ce jour, ils ne sont remplis qu'à 70% environ."

Une gestion prudent des retenues d'eau, pour ne pas épuiser le stock

Pour ne pas épuiser ce stock trop rapidement, les lâchers sont prudents, "précautionneux" précise Benoît Rossignol. Le niveau de débit soutenu, c'est-à-dire le nombre de mètres cubes d'eau par seconde, a été réduit en prévision d'un été peut-être, lui aussi, trop sec. "De manière à pouvoir soutenir les débits aussi longtemps que nécessaire. Impossible de savoir à quel moment on va devoir arrêter. Août, septembre, octobre, voire novembre ou décembre ?"

On a des pluies parfois très intenses (...) qui ne font au final pas un volume utile pour les ressources en eau

Les pluies de cette fin juin peuvent-elles aider ? "S'il ne pleut pas du côté des retenues, ça ne va pas remplir les réservoirs. En ce moment, on a des pluies parfois très intenses, très localisées, des pluies d'orage, qui ne font au final pas un volume utile pour les ressources en eau" répond Benoît Rossignol. La gestion des barrages est complexe, surtout face aux épisodes de sécheresse qui se multiplient, et d'autant plus qu'on ne voit pas immédiatement l'effet des lâchers. Il faut plusieurs jours pour que l'eau parcoure la distance entre le barrage de Villerest et Tours. Les responsables des barrages s'appuient leur expérience de 40 ans mais elle ne suffit pas toujours face aux conséquences du réchauffement climatique.