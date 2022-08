IMAGES - Sécheresse en Touraine : économie d'eau au Château d'Amboise et tant pis pour les pelouses

Face à la sécheresse, la direction du château d'Amboise cherche à apporter sa pierre à l'édifice et plusieurs secteurs des jardins ne sont plus du tout arrosés jusqu'à la fin de l'alerte en Indre-et-Loire. Ce qui fait une grosse économie d'eau chaque jour,vers un avenir plus vertueux pour le site.

Des pelouses bien jaunes et sèches, le château d'Amboise n'est pas épargné par la sécheresse. Les pelouses des jardins sont bien frappes par la chaleur et le manque d'eau. Depuis quelques jours, la direction a pris la décision de ne plus arroser les sols des jardins de Naples et d'Orient notamment. Des pelouses totalement délaissées jusqu'à la fin de l'alerte sécheresse, cela permet au site d'économiser jusqu'à 50% d'eau chaque jour.

à lire aussi Climat : juillet 2022 est le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis le début des mesures en 1959

Arrosage uniquement la nuit, mais pas partout

La journée, dans les jardins du site du monument, il est impossible de croiser un jardinier en train d'arroser cet été. L'arrosage se fait uniquement la nuit, pour éviter l'évaporation, et pas sur tous les secteurs des jardins. Certains secteurs sont arrosés toutes les deux nuits, tandis que seule la pelouse centrale est arrosée toutes les nuits, "la plus visible et celle qui accueille le plus de manifestations" explique Marc Métay, le directeur du château d'Amboise.

Les jardins d'Amboise sont dits méditerranéens, (en lien privilégié avec les cultures italiennes ou algériennes), composés de romarin, de jasmin, ou encore de lauriers du Portugal, des variétés qui supportent la chaleur et peu gourmandes en eau. "Comme quoi, on peut faire des choses esthétiques tout en étant vertueux en matière de consommation d'eau" se réjouit Marc Métay.

C'est important à nos yeux de prendre les devants, que les entreprises, comme les monuments, participent à l'effort collectif face à la sécheresse - Marc Métay, le directeur du Château d'Amboise.

Les jardiniers pourraient continuer à arroser, mais la décision de la direction était de nature à anticiper la sécheresse et de prendre un tournant en matière d'écologie, "on attend pas les décisions de l'État pour le faire" précise Marc Métay. "C'est important à nos yeux de prendre les devants, que les entreprises, comme les monuments, participent à l'effort collectif face à la sécheresse, entre autres. Il ne faut pas rester avec des œillères, on pourrait encore continuer à arroser, on a le droit, mais notre regard porté sur les jardins doit évoluer".

Les pelouses des jardins du Château d'Amboise bien jaunes et sèches, délaissées d'arrosage jusqu'à la fin de l'alerte sécheresse en Indre-et-Loire © Radio France - Adel Beloumri

Des touristes pas dérangés, au contraire

Face à ces décisions, le directeur avance aussi naturellement le regard de ses visiteurs "Cela peut interpeller certains d'entre eux, ceux habitués de voir des jardins bien verts, arrosés partout, et à l'inverse des personnes très attentives et donc étonnées de voir des pelouses vertes dans une période critique comme celle-là où l'on demande un effort à tous".

Et puis des pelouses jaunes lors de la visite du site emblématique d'Amboise, cela ne semble pas avoir d'importance pour les touristes. "On voit bien qu'il fait sec cet été, elle ressemble à notre pelouse," c'est la première réflexion faite par Noémie. "Ca place le château d'Amboise dans son époque, c'est un château qui a traversé les époques et actuellement, notre époque est marquée par la sécheresse" résume parfaitement cette touriste venue de l'Essonne.

Pour Franck, venu de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, "c'est l'espace dans son ensemble et la beauté de l'endroit le plus important, plutôt que de s'arrêter au côté esthétique des jardins". De son côté, la lyonnaise Karine ne peut qu'approuver la décision de la direction, "avec les incendies de cet été, si chacun n'essaie pas de faire un petit peu, ce serait dommage".

Le jardin d'Orient bien vert entouré de sa pelouse bien jaune © Radio France - Adel Beloumri

L'économie de l'eau, première étape d'une transformation verte

Une réflexion est actuellement engagée sur la création d'espaces végétaux couverts dans les jardins, pour créer de l'ombre, pour le confort des visiteurs. "On verra des arbres pousser prochainement" prévient le directeur Marc Métay, "mais pas des grands arbres, on va ménager la superbe vue sur la Loire" rassure le patron depuis 2020 du site.

La gestion de l'eau face à la sécheresse n'est qu'une première étape pour le Château d'Amboise. Le monument va s'adapter durablement aux enjeux écologiques. Dès l'an prochain, la direction s'attaque par exemple à l'isolation du Château, considéré aujourd'hui comme une vraie passoire thermique.