Sécheresse en Vaucluse : cinq bassins versants passent en "alerte renforcée"

Les restrictions pour faire face à la sécheresse sont renforcées à partir de ce lundi en Vaucluse. La préfète du département, Violaine Démaret, l'annonce sur France Bleu Vaucluse. "Cinq bassins versants passent en alerte renforcée, annonce-t-elle. Ces cinq bassins versants, ce sont ceux du Lez, des Sorgues, du Calavon-Amont, de la Nesque et du Sud-Luberon".

Dans ces bassins, la préfète se fixe l'objectif de réduire de 40% les usages de l'eau. Et pour ce faire, elle interdit l'arrosage des pelouses, des espaces verts et des rond-point toute la journée. "Ce sont des mesures qui concernent beaucoup les collectivités locales qui sont au premier plan de ces mesures", détaille Violaine Démaret. Concernant les particuliers, ils ne pourront arroser leur potager qu'entre 19h et 9h le matin. Les piscines, également, ne peuvent plus être remplies.

"Je dois prendre des restrictions parce que sinon, le risque principal, c'est qu'on n'ait plus d'eau potable dans le département, qu'on en manque, explique-t-elle. Le Vaucluse a réussi à les éviter l'année dernière, bien que ça a été un peu tendu du côté du plateau Sault. C'est la mère des batailles : ne pas manquer d'eau potable dans les ménages vauclusiens."

