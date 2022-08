Sécheresse en Vaucluse : "Il faut que tout le monde comprenne que l'eau n'est pas inépuisable"

Pour la première fois, sept bassins du Vaucluse sont placés en état de crise à cause de la sécheresse. De nombreuses restrictions frappent les particuliers, les entreprises, les collectivités et les agriculteurs. À Buisson, la police de l'environnement a procédé à des contrôles.

Le Vaucluse fait face à une situation inédite et dramatique. Sur les onze bassins que compte le département, sept sont placés en état de crise en raison de la sécheresse. C'est le plus haut niveau de restriction de l'eau, jamais déclenché en Vaucluse. La liste des interdictions est longue : les particuliers ne peuvent pas remettre leur piscine à niveau, les collectivités ne peuvent arroser les espaces verts, interdiction aussi d'arroser les golfs, etc. Les agriculteurs n'échappent pas non plus à ces règles. Dans les sept bassins concernés, à part les maraîchers et les horticulteurs, tous ont l'interdiction d'irriguer.

Des comportements jugés irresponsables

Vu la gravité de la situation, l'État multiplie les contrôles. Comme à Buisson, dans le nord du département, à la frontière avec la Drôme, avec la direction départementale des territoires et l'office français de la biodiversité. Ce matin-là, les "policiers de l'environnement" constatent qu'une prise d'eau n'a pas été fermée malgré l'arrêté préfectoral. Il s'agit d'une vanne reliée à l'Aygues qui permet d'alimenter les canaux qui irriguent les cultures.

"Je suis énervé là, ça y est", s'agace Gilles Blanc, inspecteur de l'environnement à la Direction départementale des territoires. Il pointe du doigt l'association d'agriculteurs qui aurait dû intervenir. "Elle aurait dû la fermer, poursuit Gilles Blanc, pour laisser le débit dans la rivière. On sait que ça va avoir un impact sur les cultures, mais là on va assécher une rivière à cause d'un comportement irresponsable". À Buisson, l'Aygues est à un niveau dramatiquement bas, nous explique Fabienne Canaud, de l'office français de la biodiversité. "On a des milieux déjà en souffrance avec des températures élevées, des concentrations en polluants qui augmentent à cause de la diminution du débit. Les prélèvements en eau ont un impact parfois sévère avec des mortalités sur les poissons et toute la faune des cours d'eau".

"Que laissera-t-on à nos enfants et petits-enfants ?" - Chantal Fritsch, maire de Buisson

Chantal Fritsch est la maire de Buisson, très en colère elle aussi de voir cette prise d'eau ouverte. "On est en crise, il y a un arrêté, je préviens l'association d'agriculteurs et je constate que c'est ouvert. Ça m'anéantit. L'eau est à tout le monde, on doit avoir une responsabilité collective. Les pelouses vertes dans nos régions, c'est insensé ! On doit avoir une réflexion collective, chaque adulte dans notre pays doit avoir cette réflexion. Les ressources ne sont pas inépuisables. Que laissera-t-on à nos enfants et petits-enfants ?"

En plus d'être en colère, Gilles Blanc est inquiet. "C'est la première fois qu'on déclenche l'état de crise en Vaucluse. C'est du jamais vu en terme de pluviométrie. À Avignon, on n'avait pas vu ça depuis 1861 ! On a eu les trois phénomènes que je craignais : un hiver sec, un printemps sec et maintenant la canicule. On me pose souvent la question "jusqu'à quand ?" Et bien ,on n'est pas à l'abri du quatrième facteur le plus grave, la sécheresse hivernale."

Jusqu'à présent, la police de l'environnement était plutôt habituée à faire de la pédagogie. Maintenant, elle va sévir. En cas de non respect des restrictions, c'est 1.500 euros d'amende pour les particuliers et 7.500 pour les professionnels.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sous cette palette, la prise d'eau n'a pas été fermée, malgré l'arrêté préfectoral © Radio France - Camille Labrousse