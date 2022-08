Sécheresse et incendies : le ministre de la Transition écologique en visite dans l'Aude

Le ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires Christophe Béchu est en déplacement dans l'Aude ce mardi 23 août 2022. Il est arrivé à Conques-sur-Orbiel pour constater les dégâts liés à la sécheresse. Il se rend notamment à Moux, à l'est de Carcassonne, théâtre d’incendies violents en juillet 2021. Le ministre est aux côtés des pompiers pour parler de la stratégie de défense des forêts, et de reboisement avec l’Office National des Forêts (ONF) et la Chambre d’Agriculture. Il ira ensuite à Cuxac d'Aude et Saint Pierre la Mer.

Le département de l'Aude est particulièrement touché par les incendies. Il y a récemment eu plusieurs départs de feu sur le massif de la Clape, à Gruissan, ou encore 750 hectares ravagés au sud de Carcassonne en 2019. Pour tenter de prendre les feux très tôt, et même essayer d'empêcher leurs départs, l'agglomération de Carcassonne et le SDIS 11 font patrouiller ensemble leurs agents cet été dans le cadre d'une expérimentation inédite.